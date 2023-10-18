Một số nguyên nhân gây ho
Nguyên nhân
Những phát hiện gợi ý
Tiếp cận chẩn đoán
Ho cấp tính
Dị vật đường thở*
Xuất hiện đột ngột ở trẻ mới biết đi không có các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc triệu chứng toàn thân.
Chụp X-quang ngực (thì thở vào và thở ra)
Soi phế quản
Khó thở
Ran nổ nhỏ hạt
Ngoại tâm thu
Tăng áp lực tĩnh mạch cảnh
Phù ngoại vi
Chỉnh hình
Khó thở ban đêm
Chụp X-quang ngực
Xét nghiệm Pro BNP (loại B)
Siêu âm tim qua thành ngực
Viêm phổi (vi-rút, vi khuẩn, viêm phổi hít, hiếm khi do nấm)
Sốt
Ho có đờm
Khó thở
Đau ngực kiểu màng phổi
Âm thở phế quản cục bộ hay tiếng dê kêu
Chụp X-quang ngực
Nuôi cấy (ví dụ, cấy đờm, dịch màng phổi, cấy máu, cấy dịch rửa phế quản) đối với bệnh nhân viêm phổi nặng và bệnh nhân viêm phổi mắc phải bệnh viện.
Chảy dịch mũi sau (do dị ứng, virut hoặc vi khuẩn)
Đau đầu
Đau họng
Buồn nôn
Hạt xuất hiện ở thành sau họng
Niêm mạc mũi sưng nề, nhầy, nhợt nhạt
Thường xuyên ho khạc đờm
Đánh giá lâm sàng
Đáp ứng với liệu pháp thuốc kháng histamin theo kinh nghiệm, thuốc chống nghẹt mũi hoặc liệu pháp ipratropium mũi
Chụp cắt lớp xoang nếu chẩn đoán chưa rõ ràng
Đau ngực kiểu màng phổi
Khó thở
Nhịp tim nhanh
Chụp CT mạch
Đánh giá thông khí/tưới máu và có thể đo áp lực động mạch phổi, tuy nhiên ít áp dụng
Nhiễm trùng đường hô hấp trên (URI), bao gồm viêm phế quản cấp tính
Chảy mũi
Niêm mạc mũi sưng, đỏ
Đau họng
Mỏi mệt
Đánh giá lâm sàng
Ho mạn tính
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE)
Ho khan, ho dai dẳng có thể xảy ra trong vòng vài ngày hoặc vài tháng sau khi dùng thuốc ACE
Dừng thuốc ACE, bệnh nhân hết ho
Sự hít vào
Ho xuất hiện sau khi ăn hoặc uống
Chụp X-quang ngực
Chụp vùng hầu họng có uống barít đôi khi áp dụng
Soi phế quản
Hen (thể ho)
Ho xuất hiện khi tiếp xúc với các yếu tố kích thích khác nhau (ví dụ, dị ứng, lạnh, tập thể dục)
Có thể có thở khò khè và khó thở
Đo chức năng hô hấp
Thử nghiệm Methacholine
Đáp ứng với thuốc giãn phế quản
Viêm phế quản mạn tính (ở bệnh nhân hút thuốc)
Ho đờm vào hầu hết các ngày trong tháng hoặc 3 tháng mỗi năm và kéo dài 2 năm liên tiếp ở bệnh nhân có tiền sử COPD hoặc hút thuốc
Thường xuyên ho khạc đờm
Khó thở
Chụp X-quang ngực
Đo chức năng hô hấp
COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính)
Tiền sử được chẩn đoán COPD
Giảm âm thanh hơi thở
Thở khò khè
Khó thở
Hít thở chúm môi
Co kéo các cơ hô hấp phụ
Tư thế kiềng ba chân, hai tay chống vào hai chân hoặc vịn vào bàn khám
Đánh giá lâm sàng
Cảm giác đau bỏng rát ở ngực hoặc bụng và có liên quan đến một số loại thức ăn nhất định, khi vận động hoặc có liên quan đến tư thế của người bệnh.
Ợ chua, đặc biệt là khi thức dậy
Khàn tiếng
Ho mạn tính về đêm hoặc ho buổi sáng sớm
Đáp ứng với thuốc kháng H2 hoặc thuốc ức chế bơm proton theo kinh nghiệm
Đôi khi đo áp lực thực quản hoặc đầu dò pH
Tăng phản ứng đường thở sau nhiễm trùng
Ho khan có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng sau nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính
Chụp X-quang ngực thường quy
Bệnh phổi kẽ
Khó thở khởi phát từ từ
Ho khan
Tiền sử tiếp xúc với thuốc hoặc nghề nghiệp
Chụp X-quang ngực
CT độ phân giải cao
Cơn ho lặp đi lặp lại ≥ 5 tiếng ho liên tục liên tục, ho dữ dội trong thì thở ra, tiếp theo là hít vào nhanh và sâu (ho khúc khắc) hoặc có thể gây nôn
Nuôi cấy dịch tỵ hầu
Chảy dịch mũi sau
Đau đầu
Đau họng
Hạt xuất hiện ở thành sau họng
Niêm mạc mũi sưng nề, nhầy, nhợt nhạt
Đánh giá lâm sàng
Đáp ứng với thuốc kháng histamin theo kinh nghiệm và liệu pháp chống nghẹt mũi
Xét nghiệm với 1 vài dị nguyên
Bệnh lao (TB) hoặc nấm*
Các triệu chứng không điển hình (ví dụ như sút cân, sốt, ho ra máu, đổ mồ hôi ban đêm)
Tiền sử phơi nhiễm
Suy giảm miễn dịch
Chụp X-quang ngực
Phản ứng Mantoux; nếu dương tính, nuôi cấy đờm, nhuộm soi tìm nấm và trực khuẩn kháng cồn, kháng toan (AFB)
Đôi khi cần chụp CT ngực hoặc nội soi phế quản rửa phế quản phế nang
Các triệu chứng không điển hình (ví dụ như sút cân, sốt, ho ra máu, đổ mồ hôi ban đêm)
Thay đổi trong ho mạn tính
Hạch to
Chụp X-quang ngực
Nếu chụp X-quang lồng ngực thấy tổn thương thì tiến hành chụp CT ngực và nội soi phế quản sinh thiết
* Nguyên nhân hiếm gặp của ho.