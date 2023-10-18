skip to main content
MSDMSD ManualPhiên bản dành cho chuyên gia
Search icon

Một số nguyên nhân gây ho

Nguyên nhân

Những phát hiện gợi ý

Tiếp cận chẩn đoán

Ho cấp tính

Dị vật đường thở*

Xuất hiện đột ngột ở trẻ mới biết đi không có các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc triệu chứng toàn thân.

Chụp X-quang ngực (thì thở vào và thở ra)

Soi phế quản

Suy tim*

Khó thở

Ran nổ nhỏ hạt

Ngoại tâm thu

Tăng áp lực tĩnh mạch cảnh

Phù ngoại vi

Chỉnh hình

Khó thở ban đêm

Chụp X-quang ngực

Xét nghiệm Pro BNP (loại B)

Siêu âm tim qua thành ngực

Viêm phổi (vi-rút, vi khuẩn, viêm phổi hít, hiếm khi do nấm)

Sốt

Ho có đờm

Khó thở

Đau ngực kiểu màng phổi

Âm thở phế quản cục bộ hay tiếng dê kêu

Chụp X-quang ngực

Nuôi cấy (ví dụ, cấy đờm, dịch màng phổi, cấy máu, cấy dịch rửa phế quản) đối với bệnh nhân viêm phổi nặng và bệnh nhân viêm phổi mắc phải bệnh viện.

Chảy dịch mũi sau (do dị ứng, virut hoặc vi khuẩn)

Đau đầu

Đau họng

Buồn nôn

Hạt xuất hiện ở thành sau họng

Niêm mạc mũi sưng nề, nhầy, nhợt nhạt

Thường xuyên ho khạc đờm

Đánh giá lâm sàng

Đáp ứng với liệu pháp thuốc kháng histamin theo kinh nghiệm, thuốc chống nghẹt mũi hoặc liệu pháp ipratropium mũi

Chụp cắt lớp xoang nếu chẩn đoán chưa rõ ràng

Tắc động mạch phổi*

Đau ngực kiểu màng phổi

Khó thở

Nhịp tim nhanh

Chụp CT mạch

Đánh giá thông khí/tưới máu và có thể đo áp lực động mạch phổi, tuy nhiên ít áp dụng

Nhiễm trùng đường hô hấp trên (URI), bao gồm viêm phế quản cấp tính

Chảy mũi

Niêm mạc mũi sưng, đỏ

Đau họng

Mỏi mệt

Đánh giá lâm sàng

Ho mạn tính

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE)

Ho khan, ho dai dẳng có thể xảy ra trong vòng vài ngày hoặc vài tháng sau khi dùng thuốc ACE

Dừng thuốc ACE, bệnh nhân hết ho

Sự hít vào

Ho xuất hiện sau khi ăn hoặc uống

Chụp X-quang ngực

Chụp vùng hầu họng có uống barít đôi khi áp dụng

Soi phế quản

Hen (thể ho)

Ho xuất hiện khi tiếp xúc với các yếu tố kích thích khác nhau (ví dụ, dị ứng, lạnh, tập thể dục)

Có thể có thở khò khè và khó thở

Đo chức năng hô hấp

Thử nghiệm Methacholine

Đáp ứng với thuốc giãn phế quản

Viêm phế quản mạn tính (ở bệnh nhân hút thuốc)

Ho đờm vào hầu hết các ngày trong tháng hoặc 3 tháng mỗi năm và kéo dài 2 năm liên tiếp ở bệnh nhân có tiền sử COPD hoặc hút thuốc

Thường xuyên ho khạc đờm

Khó thở

Chụp X-quang ngực

Đo chức năng hô hấp

COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính)

Tiền sử được chẩn đoán COPD

Giảm âm thanh hơi thở

Thở khò khè

Khó thở

Hít thở chúm môi

Co kéo các cơ hô hấp phụ

Tư thế kiềng ba chân, hai tay chống vào hai chân hoặc vịn vào bàn khám

Đánh giá lâm sàng

Trào ngược dạ dày thực quản

Cảm giác đau bỏng rát ở ngực hoặc bụng và có liên quan đến một số loại thức ăn nhất định, khi vận động hoặc có liên quan đến tư thế của người bệnh.

Ợ chua, đặc biệt là khi thức dậy

Khàn tiếng

Ho mạn tính về đêm hoặc ho buổi sáng sớm

Đáp ứng với thuốc kháng H2 hoặc thuốc ức chế bơm proton theo kinh nghiệm

Đôi khi đo áp lực thực quản hoặc đầu dò pH

Tăng phản ứng đường thở sau nhiễm trùng

Ho khan có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng sau nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính

Chụp X-quang ngực thường quy

Bệnh phổi kẽ

Khó thở khởi phát từ từ

Ho khan

Tiền sử tiếp xúc với thuốc hoặc nghề nghiệp

Chụp X-quang ngực

CT độ phân giải cao

Ho gà

Cơn ho lặp đi lặp lại 5 tiếng ho liên tục liên tục, ho dữ dội trong thì thở ra, tiếp theo là hít vào nhanh và sâu (ho khúc khắc) hoặc có thể gây nôn

Nuôi cấy dịch tỵ hầu

Chảy dịch mũi sau

Đau đầu

Đau họng

Hạt xuất hiện ở thành sau họng

Niêm mạc mũi sưng nề, nhầy, nhợt nhạt

Đánh giá lâm sàng

Đáp ứng với thuốc kháng histamin theo kinh nghiệm và liệu pháp chống nghẹt mũi

Xét nghiệm với 1 vài dị nguyên

Bệnh lao (TB) hoặc nấm*

Các triệu chứng không điển hình (ví dụ như sút cân, sốt, ho ra máu, đổ mồ hôi ban đêm)

Tiền sử phơi nhiễm

Suy giảm miễn dịch

Chụp X-quang ngực

Phản ứng Mantoux; nếu dương tính, nuôi cấy đờm, nhuộm soi tìm nấm và trực khuẩn kháng cồn, kháng toan (AFB)

Đôi khi cần chụp CT ngực hoặc nội soi phế quản rửa phế quản phế nang

Khối u*

Các triệu chứng không điển hình (ví dụ như sút cân, sốt, ho ra máu, đổ mồ hôi ban đêm)

Thay đổi trong ho mạn tính

Hạch to

Chụp X-quang ngực

Nếu chụp X-quang lồng ngực thấy tổn thương thì tiến hành chụp CT ngực và nội soi phế quản sinh thiết

* Nguyên nhân hiếm gặp của ho.

* Nguyên nhân hiếm gặp của ho.

Trong các chủ đề này