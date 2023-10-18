skip to main content
MSDMSD ManualPhiên bản dành cho chuyên gia
Search icon

Công cụ HAS-BLED để dự đoán nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân rung nhĩ

Công cụ HAS-BLED để dự đoán nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân rung nhĩ

Biến số

Điểm

Tăng huyết áp không kiểm soát được

1

Chức năng thận bất thường

1

Chức năng gan bất thường

1

Đột quỵ trước đó

1

Tiền sử xuất huyết

1

Tỷ lệ chuẩn hóa quốc tế (INR) không ổn định nếu được điều trị bằng warfarin (được định nghĩa là thời gian trong phạm vi điều trị dưới 60%)

1

Bệnh nhân cao tuổi (> 65 tuổi)

1

Sử dụng thuốc (được định nghĩa là sử dụng đồng thời thuốc chống viêm không steroid [NSAID] hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu)

1

Sử dụng rượu (được định nghĩa là > 8 đơn vị cồn mỗi tuần)

1

Trong các chủ đề này