Công cụ HAS-BLED để dự đoán nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân rung nhĩ
Biến số
Điểm
Tăng huyết áp không kiểm soát được
1
Chức năng thận bất thường
1
Chức năng gan bất thường
1
Đột quỵ trước đó
1
Tiền sử xuất huyết
1
Tỷ lệ chuẩn hóa quốc tế (INR) không ổn định nếu được điều trị bằng warfarin (được định nghĩa là thời gian trong phạm vi điều trị dưới 60%)
1
Bệnh nhân cao tuổi (> 65 tuổi)
1
Sử dụng thuốc (được định nghĩa là sử dụng đồng thời thuốc chống viêm không steroid [NSAID] hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu)
1
Sử dụng rượu (được định nghĩa là > 8 đơn vị cồn mỗi tuần)
1