* U lympho Hodgkin chiếm ưu thế tế bào lympho dạng nốt đã được phân loại lại thành ung thư hạch tế bào B không Hodgkin theo Phân loại đồng thuận quốc tế và được gọi là u lympho tế bào B chiếm ưu thế bạch cầu lympho dạng nốt (xem Campo E, Jaffe ES, Cook JR, et al. The International Consensus Classification of Mature Lymphoid Neoplasms: a report from the Clinical Advisory Committee [published correction appears in Blood 2023 Jan 26;141(4):437]. Blood 2022;140(11):1229-1253. doi:10.1182/blood.2022015851).