* Điểm số hoàn hảo là 12. Điểm < 10 thường gắn liền với những hạn chế chức năng liên quan đến dáng đi.

Adapted from Tinetti M: Đánh giá theo định hướng về hiệu quả của các vấn đề dáng đi ở bệnh nhân cao tuổi. Sử dụng với sự cho phép của Journal of the American Geriatrics Society 34:119–126, 1986.