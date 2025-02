Các vết loét do ứ trệ ở tĩnh mạch phát sinh do hậu quả của viêm da do ứ trệ không được điều trị đầy đủ; các vết loét này có thể nhanh chóng xuất hiện theo dấu hiệu đầu tiên của viêm da do ứ trệ.