X-quang này cho thấy sự bất thường liên quan đến VACTERL (vertebral anomalies, anal atresia, cardiac malformations, tracheoesophageal fistula, esophageal atresia, renal anomalies and radial aplasia, and limb anomalies) (dị tật đốt sống, viêm hậu môn, dị tật tim, rò thực quản, viêm thực quản, dị tật thận và bất sản xuyên tâm, và hội chứng tay chân dị thương). Lưu ý sự bất thường của đoạn cột sống (đầu mũi tên trắng), ống ruột được cuộn trong thực quản đoạn gần (đầu mũi tên đen), khí trong ruột phù hợp với viêm thực quản với lỗ rò khí quản và biến dạng của lỗ rò trên.