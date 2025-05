† Tỷ lệ ép tim: thông khí 3:1 với tổng cộng 90 lần ép tim và 30 lần thông khí/phút. Ép tim và thông khí phải thực hiện tuần tự, không được làm đồng thời. Do đó, thực hiện 3 ép tim với tần số 120/phút, tiếp theo là 1 lần thông khí trong 1/2 giây.

Based on Weiner GM: Textbook of Neonatal Resuscitation, ed. 8. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2021.