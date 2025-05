A: Đầu là phẳng trên cáng; đường thở bị co thắt. B: Tai và mỏm mũi kiếm được đặt thẳng hàng, với mặt song song với trần, mở đường thở. Phỏng theo Levitan RM, Kinkle WC: The Airway Cam Pocket Guide to Intubation, ed. 2. Wayne (PA), Airways Cam Technologies, 2007.