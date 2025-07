Bức ảnh này cho thấy tình trạng liken hóa rõ rệt, một số chỗ sưng và tăng sắc tố ở âm hộ và vùng da xung quanh. Tình trạng này có thể là do viêm da mạn tính (ví dụ: viêm da tiếp xúc dị ứng) hoặc do ngứa do bệnh rễ thần kinh. Trong cả hai trường hợp, ngứa mạn tính và gãi đều góp phần gây ra phản ứng này.