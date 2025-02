Hệ thần kinh trung ương ức chế sự bài tiết cho đến thời điểm phù hợp và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho đường niệu dưới từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc việc đi tiểu. Hệ thần kinh giao cảm làm co cơ thắt trơn. Hệ thần kinh phó giao cảm làm co cơ trơn bàng quang thông qua các sợi cholinergic. Hệ thần kinh điều khiển theo ý muốn làm co cơ thắt vân thông qua các sợi cholinergic từ dây thần kinh bịt. (Phỏng theo DuBeau CE, Resnick NM với các cộng tác viên dự án EDUCATE của Massachusetts Department of Health: Urinary Incontinence in the Older Adult: An Annotated Speaker/Teacher Kit, 1993; sử dụng với sự cho phép của các tác giả.)