Không gammaglobulin máu liên kết nhiễm sắc thể X được đặc trưng bởi mức độ thấp hoặc không có globulin miễn dịch và không có tế bào B, dẫn đến nhiễm trùng tái phát với các vi khuẩn có vách. Chẩn đoán bằng cách đo nồng độ globulin miễn dịch và đếm tế bào lympho theo dòng chảy. Điều trị bao gồm thay thế globulin miễn dịch.

(Xem thêm Tổng quan các rối loạn về miễn dịch và Cách tiếp cận với bệnh nhân có rối loạn miễn dịch.)

Không gammaglobulin máu liên kết nhiễm sắc thể X là một rối loạn suy giảm miễn dịch tiên phát có liên quan đến thiếu hụt về miễn dịch dịch thể. Bệnh là kết quả của sự đột biến gen trên nhiễm sắc thể X mã hóa Bruton tyrosine kinase (BTK). BTK rất cần thiết cho sự phát triển và trưởng thành của tế bào B; nếu không có nó, quá trình trưởng thành sẽ dừng lại trước khi tế bào B phát triển, dẫn đến không có tế bào B trưởng thành và do đó không có kháng thể.

Kết quả là, trẻ sơ sinh nam có amidan rất nhỏ và không phát triển hạch bạch huyết. Họ bị nhiễm trùng phổi, xoang và da do vi khuẩn có vỏ bọc tái phát (ví dụ: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae). Bệnh nhân cũng dễ bị nhiễm trùng thần kinh trung ương (CNS) dai dẳng do vắc-xin bại liệt do tiếp xúc trực tiếp từ echovirus và coxsackievirus; những bệnh nhiễm trùng này cũng có thể biểu hiện như viêm da cơ tiến triển kèm hoặc không kèm viêm não. Nguy cơ viêm khớp nhiễm trùng, giãn phế quản và một số bệnh ung thư cũng tăng lên.

Với chẩn đoán sớm và điều trị thích hợp, tiên lượng tốt trừ khi sự phát triển nhiễm trùng vi-rút ở hệ thần kinh trung ương.