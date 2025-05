Tổng quan về ghép tạng

Các bệnh nhân ghép dễ bị nhiễm trùng vì

Sử dụng thuốc ức chế miễn dịch

Suy giảm miễn dịch thứ phát đi kèm với suy cơ quan

Phẫu thuật

Hiếm khi, tạng ghép là nguồn nhiễm trùng (ví dụ: cytomegalovirus [CMV]).

Dấu hiệu phổ biến nhất là sốt, thường không có các dấu hiệu khu trú. Sốt cũng có thể là triệu chứng của thải ghép cấp nhưng thường kèm theo các dấu hiệu của rối loạn chức năng mô ghép. Nếu những dấu hiệu này vắng mặt, cách tiếp cận tương tự như cách tiếp cận các trường hợp sốt không rõ nguyên nhân; thời gian xuất hiện các triệu chứng và dấu hiệu sau ghép giúp giới hạn chẩn đoán phân biệt.

Trong tháng đầu tiên sau ghép, hầu hết các nhiễm trùng đều do cùng một loại vi khuẩn và nấm bệnh viện mà chúng cũng ảnh hưởng đến các bệnh nhân phẫu thuật khác (ví dụ: chủng Pseudomonas gây viêm phổi, vi khuẩn gram dương gây nhiễm trùng vết mổ). Mối quan tâm lớn nhất đối với nhiễm trùng sớm là các vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn mô ghép hoặc nguồn máu nuôi dưỡng tại các vị trí khâu, gây phình hoặc lóc tách mạch nhiễm khuẩn.

Nhiễm trùng cơ hội xảy ra từ 1 đến 6 tháng sau ghép (để điều trị, xem trong CẨM NANG). Nhiễm trùng có thể do vi khuẩn (ví dụ: bệnh listeriosis, bệnh tim), vi rút (ví dụ: do vi rút BK [một loại vi rút gây bệnh cơ hội phổ biến ở người ghép thận], CMV, vi rút Epstein-Barr, vi rút varicella-zoster hoặc vi rút viêm gan B hoặc viêm gan C.), nấm (ví dụ: bệnh do aspergillus, bệnh do cryptococus, nhiễm Pneumocystis jirovecii), hoặc ký sinh trùng (ví dụ: giun lươn, bệnh do toxoplasma, bệnh do trypanosomia, bệnh do leishmania). Về tiền sử, nhiều trường hợp nhiễm trùng này liên quan đến việc sử dụng thuốc corticosteroid liều cao.

Nguy cơ nhiễm trùng trở lại ở mức lần khám ban đầu ở khoảng 80% số bệnh nhân sau 6 tháng. Khoảng 10% xuất hiện các biến chứng nhiễm trùng sớm, ví dụ nhiễm vi rút mô ghép, nhiễm trùng lan rộng (ví dụ viêm võng mạc do CMV, viêm đại tràng), hoặc các loại ung thư do virus gây ra (ví dụ viêm gan và hậu quả là ung thư biểu mô tế bào gan, u nhú ở người và hậu quả là ung thư biểu mô tế bào đáy). Những bệnh nhân thải ghép mạn tính khác cần liều cao thuốc ức chế miễn dịch (5 đến 10%) và vẫn có nguy cơ nhiễm trùng cơ hội cao kéo dài. Nguy cơ nhiễm trùng thay đổi tùy thuộc vào mô ghép nhận được và thấp nhất đối với người nhận ghép thận đồng loài và cao nhất đối với người nhận ghép gan và phổi.

Sau ghép, hầu hết bệnh nhân được dùng kháng sinh để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Lựa chọn thuốc phụ thuộc vào nguy cơ đối với từng bệnh nhân và loại tạng ghép; phác đồ bao gồm trimethoprim/sulfamethoxazole 80/400 mg uống một lần/ngày trong 4 đến 12 tháng để ngăn ngừa nhiễm trùng P. jirovecii hoặc ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiểu ở các bệnh nhân ghép thận. Các bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính đôi khi được dùng thuốc kháng sinh nhóm quinolone (ví dụ levofloxacin 500 mg uống hoặc truyền tĩnh mạch một lần/ngày) để ngăn ngừa nhiễm khuẩn gram âm. Thông thường, các bệnh nhân được điều trị dự phòng bằng ganciclovir hoặc acyclovir vì CMV và các nhiễm khuẩn virus khác xảy ra thường xuyên hơn trong những tháng đầu sau ghép, khi liều thuốc ức chế miễn dịch là cao nhất. Liều dùng tùy thuộc vào chức năng thận của bệnh nhân.

Vắc-xin bất hoạt có thể được dùng an toàn sau ghép. Các nguy cơ do vắc xin sống giảm độc lực cần phải được cân bằng với lợi ích tiềm năng của nó vì nhiễm trùng có bằng chứng trên lâm sàng và đợt cấp của thải ghép có thể xảy ra ở các bệnh nhân dùng thuốc ức chế miễn dịch, ngay cả khi nồng độ thuốc ức chế miễn dịch trong máu thấp.