Ghép sụn được sử dụng cho trẻ em bị khuyết tật mũi và tai bẩm sinh và cho người lớn bị chấn thương nặng hoặc phá hủy khớp (ví dụ viêm xương khớp nặng). Các tế bào sụn có khả năng chống lại sự thải ghép, có thể là do quần thể tế bào rải rác trong sụn hyalin được bảo vệ khỏi các tổn thương tế bào do có các chất nền quanh sụn. Do đó thuốc ức chế miễn dịch không được chỉ định. Lợi ích lâu dài của các hình thức ghép sụn để điều trị thoái hóa khớp là không rõ ràng.