Các thuốc ức chế miễn dịch góp phần gây ra sự tái phát viêm gan vi rút ở những bệnh nhân có xơ gan do viêm gan vi rút trước ghép. Viêm gan C tái phát ở hầu hết các bệnh nhân; thông thường, nhiễm trùng và nhiễm vi rút huyết không có triệu chứng lâm sàng nhưng có thể gây ra viêm gan cấp và xơ gan.

Các yếu tố nguy cơ cho việc tái nhiễm có ý nghĩa lâm sàng có thể liên quan đến

Người nhận: Ví dụ, tuổi cao, loại HLA và ung thư biểu mô tế bào gan

Người cho: Ví dụ, tuổi cao, thoái hóa mỡ, thời gian thiếu máu kéo dài và người cho sống

Virus: Tải lượng vi rút cao, genotype 1B và không đáp ứng với interferon

Các biến cố sau ghép: Liều thuốc ức chế miễn dịch, thải ghép cấp được điều trị với corticosteroids và nhiễm cytomegalovirus

Các liệu pháp kháng vi-rút mới hơn (ví dụ, telaprevir) đã điều trị bệnh nhân xơ gan do viêm gan C. Các cơ quan hiến tạng từ bệnh nhân bị nhiễm vi rút C gan được sử dụng ngày càng nhiều, một phần do dân số Hoa Kỳ nghiện các chất opioid và do đó sử dụng kim tiêm bị nhiễm khuẩn. Kết quả đạt được là rất tốt. Tỷ lệ chữa khỏi bệnh viêm gan C là gần 100%, và điều trị sau ghép gan thành công ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch cũng có hiệu quả tương đương. Viêm gan B tái phát ở tất cả các bệnh nhân nhưng có thể được kiểm soát thành công với các thuốc kháng virus; đồng nhiễm với viêm gan D dường như được bảo vệ chống tái phát.