Dị ứng thực phẩm

Xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu cho dị nguyên

Xét nghiệm da

Thử loại bỏ thức ăn (đơn độc hoặc sau khi thử nghiệm da hoặc thử nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu dị ứng)

Sự dị ứng thức ăn nặng nề thường thấy ở người lớn. Khi không xảy ra ở trẻ em (nhóm tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất), chẩn đoán có thể là khó khăn, và rối loạn này phải được phân biệt với các vấn đề về đường tiêu hóa. Chẩn đoán bệnh celiac được thảo luận ở nơi khác.

Thử nghiệm (ví dụ xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu dị ứng, xét nghiệm da) và thử loại bỏ thức ăn là hữu ích nhất trong chẩn đoán các phản ứng trung gian IgE. Bệnh nhân nên ghi nhật ký thực phẩm, liệt kê tỉ mỉ mọi thứ họ đã ăn và bất kỳ tác dụng phụ nào họ gặp phải (đặc biệt là thời gian liên quan đến việc tiêu thụ thực phẩm), để giúp đưa ra các quyết định liên quan đến việc loại bỏ thực phẩm nghi ngờ.

Chỉ nên thử nghiệm những loại thực phẩm có đáp ứng trên lâm sàng. Việc thử nghiệm trên diện rộng nhiều loại thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm không được khuyến khích vì có nguy cơ loại bỏ những thực phẩm không cần thiết khỏi chế độ ăn.

Nếu nghi ngờ phản ứng thực phẩm, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Trong cả hai trường hợp, một thử nghiệm dương tính không xác nhận một chứng dị ứng liên quan đến lâm sàng. Cả hai xét nghiệm đều có thể có kết quả dương tính giả hoặc âm tính giả. Xét nghiệm da thường nhạy cảm hơn xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu với chất gây dị ứng nhưng có nhiều khả năng có kết quả dương tính giả. Xét nghiệm da cung cấp kết quả trong vòng 15 đến 20 phút, nhanh hơn nhiều so với xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu với chất gây dị ứng.

Nếu một trong hai xét nghiệm dương tính, các thực phẩm thử nghiệm được loại bỏ khỏi chế độ ăn. Nếu loại trừ thức ăn làm giảm triệu chứng, bệnh nhân sẽ được tiếp xúc lại với thực phẩm (tốt nhất là trong thử nghiệm mù đôi) để xem liệu các triệu chứng có tái diễn hay không (thử thách bằng miệng).. (Xem thêm National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) medical position statement: Hướng dẫn chẩn đoán và quản lý dị ứng thực phẩm ở Hoa Kỳ.)

Nếu không thể kiểm tra da để xác nhận dị ứng thực phẩm hoặc kết quả không có kết quả, các lựa chọn tiếp theo có thể bao gồm một hoặc cả hai điều sau:

Loại bỏ thực phẩm mà bệnh nhân nghi ngờ gây ra các triệu chứng dựa trên nhật ký thực phẩm của bệnh nhân, sau đó đánh giá việc giải quyết triệu chứng

Quy định một chế độ ăn bao gồm các thực phẩm tương đối không gây dị ứng và loại bỏ các chất gây dị ứng thực phẩm thông thường (xem bảng Thực phẩm cho phép trong chế độ ăn loại bỏ chất đại diện)

Đối với chế độ ăn thứ hai, không có thức ăn hoặc chất lỏng có thể được tiêu thụ khác với những thức ăn được chỉ định. Phải luôn sử dụng các sản phẩm tinh khiết. Nhiều sản phẩm được chuẩn bị thương mại và các bữa ăn có chứa một loại thực phẩm không mong muốn với số lượng lớn (ví dụ như bánh mì lúa mạch đen thương mại chứa bột mì) hoặc trong các dấu vết chất gia vị hoặc chất làm đặc và có thể xác định xem thực phẩm không mong muốn có xuất hiện có thể khó khăn.

Một cuộc thảo luận với bệnh nhân và quan sát từ nhật ký thực phẩm của bệnh nhân có thể giúp lựa chọn chế độ ăn loại bỏ ban đầu. Nếu không cải thiện sau 1 tuần của chế độ ăn ban đầu, cần thử chế độ ăn khác; tuy nhiên, các phản ứng qua trung gian tế bào T có thể mất vài tuần để giải quyết. Nếu các triệu chứng thuyên giảm và nếu bệnh nhân có các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn, một thực phẩm mới được thêm vào và ăn với số lượng lớn > 24 giờ hoặc cho đến khi các triệu chứng trở lại. Nhưng nếu bệnh nhân có các triệu chứng đặc biệt nghiêm trọng, một lượng nhỏ thực phẩm được thử nghiệm được ăn khí có sự hiện diện của bác sĩ lâm sàng, và các phản ứng của bệnh nhân được quan sát thấy.

Sự trầm trọng thêm hoặc tái phát triệu chứng sau khi bổ sung thức ăn mới là bằng chứng tốt nhất về dị ứng.