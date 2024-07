National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID): Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States. Trang web này cung cấp một định nghĩa đồng thuận cho dị ứng thực phẩm và thảo luận về các rối loạn thường tồn tại ở trẻ em bị dị ứng thực phẩm (qua trung gian IgE và không qua trung gian IgE). Dịch tễ học, tiền sử tự nhiên, chẩn đoán và quản lý dị ứng thực phẩm, bao gồm các triệu chứng nghiêm trọng có thể xảy ra và phản ứng phản vệ, cũng được thảo luận. Các hướng dẫn bình luận về các điểm còn tranh cãi trong quản lý bệnh nhân và xác định các lĩnh vực cần nghiên cứu trong tương lai.