Dược lực học của thuốc ở người cao tuổi

Ngược lại với tác dụng dược động học, dược lực học được định nghĩa là tác dụng của thuốc đối với cơ thể hoặc đáp ứng của cơ thể đối với thuốc; nó bị ảnh hưởng bởi sự gắn kết với thụ thể, tác dụng của hậu thụ thể và tương tác hóa học (xem Tương tác thuốc-thụ thể). Ở người cao tuổi, tác động của các thuốc tương tự nhau tập trung tại vị trí tác động (độ nhạy) có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với người trẻ (xem bảng Ảnh hưởng của lão hóa đối với phản ứng với thuốc). Sự khác biệt có thể là do sự thay đổi tương tác giữa thuốc và thụ thể, trong các phản ứng sau khi tiếp nhận, hoặc các phản ứng cân bằng nội môi, các bệnh nhân dễ bị tổn thương, thường do sự thay đổi bệnh học ở các cơ quan. Tuy nhiên, việc phân biệt lâm sàng giữa tác dụng dược lực học và dược động học đôi khi có thể khó khăn.

Người lớn tuổi đặc biệt nhạy cảm với tác dụng của thuốc kháng cholinergic. Nhiều loại thuốc (ví dụ: thuốc chống trầm cảm ba vòng, thuốc kháng histamine, thuốc kháng muscarinic hệ tiết niệu, một số thuốc chống loạn thần, thuốc điều trị parkinson có hoạt tính giống atropine, thuốc an thần không kê đơn và các chế phẩm lạnh) có tác dụng kháng cholinergic. Người cao tuổi, đáng chú ý nhất là những người bị suy giảm nhận thức, đặc biệt dễ bị tác dụng phụ của các loại thuốc trên lên hệ thần kinh trung ương (CNS) và có thể gây nhầm lẫn và buồn ngủ. Thuốc kháng cholinergic cũng thường gây táo bón và bí tiểu (đặc biệt ở nam giới cao tuổi có tăng sản tuyến tiền liệt lành tính), giảm thị lực, hạ huyết áp tư thế đứng và khô miệng. Ngay cả khi dùng liều thấp, các thuốc này có thể làm tăng nguy cơ bị say nắng do giảm tiết mồ hôi. Nói chung, người cao tuổi nên tránh dùng thuốc có tác dụng kháng cholinergic nếu có thể.