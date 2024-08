Do dự tiêm vắc xin

Đại dịch COVID-19 đã khiến tình trạng lưỡng lự về vắc xin trở lại vị trí hàng đầu. Vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên đã nhận được Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp (EUA) từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vào tháng 12 năm 2020. Kể từ thời điểm đó, hơn 270 triệu người Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vắc xin phòng COVID, nhưng nhiều người trẻ tuổi và trẻ em vẫn chưa được tiêm chủng (xem CDC: COVID-19 Vaccinations in the United States). Các tác dụng bất lợi nghiêm trọng liên quan đến tiêm chủng ngừa COVID-19 có xảy ra nhưng cực kỳ hiếm. Ví dụ: vắc xin mRNA, vắc xin BNT162b2 COVID-19 (mRNA) do Pfizer-BioNTech sản xuất và vắc xin mRNA-1273 COVID-19 (mRNA) do Moderna sản xuất, có liên quan đến viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim. Mặc dù nghiêm trọng nhưng những trường hợp này cực kỳ hiếm gặp so với nhiễm COVID-19 và các biến chứng của bệnh này. Tương tự như các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin khác, các ca nhập viện và tử vong do COVID-19 phổ biến hơn nhiều ở những người không được chủng ngừa.

Một số cha mẹ nghĩ rằng nhiễm COVID-19 không nguy hiểm cho trẻ, nhưng thực tế không phải như vậy. Mặc dù nhiễm COVID-19 ở trẻ em thường nhẹ hơn so với người lớn, nhưng nó có thể gây ra bệnh tật và tử vong đáng kể. Tính đến tháng 5 năm 2023, hơn 15 triệu trẻ em ở Hoa Kỳ được báo cáo là có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát (1), dẫn đến 1.839 trường hợp tử vong. Ngoài ra, COVID-19 có thể dẫn đến hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C), một tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng được chẩn đoán ở gần 10.000 trẻ em, dẫn đến 79 trường hợp tử vong tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 (2). Như ở người lớn, việc nhập viện thường xuyên hơn ở thanh thiếu niên chưa được tiêm chủng so với đã được tiêm chủng (3). Ngoài ra, trẻ em và thanh thiếu niên dễ bị mắc bệnh COVID kéo dài và nghiên cứu cho thấy rằng những người bị nhiễm COVID-19 sau khi tiêm chủng ít có khả năng báo cáo mắc bệnh COVID kéo dài hơn so với những người không được tiêm chủng (xem CDC: Long COVID or Post-COVID Conditions).