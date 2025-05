Chẩn đoán co giật do sốt

Loại trừ các nguyên nhân khác bằng lâm sàng hoặc đôi khi bằng các xét nghiệm.

(Xem thêm hướng dẫn của Tiểu ban Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ về Sốt co giật trong việc đánh giá chẩn đoán thần kinh của trẻ bị co giật do sốt đơn thuần [2011].)

Co giật được chẩn đoán là do sốt sau khi loại trừ các nguyên nhân khác. Sốt có thể gây co giật ở trẻ em bị co giật do sốt trước đó; những biến cố như vậy không được gọi là co giật do sốt vì những trẻ này có xu hướng tiềm ẩn co giật.

Không cần làm các xét nghiệm thường quy đối với các cơn co giật do sốt đơn thuần ngoại trừ việc tìm nguyên nhân sốt, nhưng nếu trẻ có cơn co giật phức hợp do sốt, hoặc thiếu sót thần kinh, dấu hiệu của một rối loạn cơ bản nghiêm trọng (ví dụ, viêm màng não, rối loạn chuyển hóa) thì cần làm xét nghiệm.

Các xét nghiệm để loại trừ các rối loạn khác được xác định lâm sàng:

Phân tích dịch não tủy (CSF) được thực hiện để loại trừ viêm màng não và viêm não ở trẻ nhỏ, ở những người có dấu hiệu màng não hoặc các dấu hiệu thần kinh hệ thần kinh, hoặc ở những người bị co giật sau vài ngày bị sốt. Phân tích dịch não tủy cũng phải được xem xét nếu trẻ chưa được tiêm phòng đầy đủ hoặc đang dùng kháng sinh.

Các xét nghiệm glucose, natri, canxi, magiê, phospho máu vàchức năng gan thận để loại trừ các rối loạn chuyển hóa nếu có nôn mửa, tiêu chảy hoặc ăn kém; nếu có dấu hiệu mất nước hoặc phù; hoặc co giật do sốt phức hợp.

MRI não được thực hiện nếu khám thần kinh phát hiện bất thường khu trú, nếu đặc điểm khu trú xảy ra trong thời kỳ co giật hoặc sau trực tràng, hoặc nếu tình trạng suy giảm cảm giác sau trực tràng kéo dài.

Điện não đồ nếu cơn giật khu trú hoặc tái phát.

Chẩn đoán dựa trên rối loạn nền nếu trẻ có rối loạn phát triển hoặc rối loạn thần kinh (thông thường thuật ngữ co giật do sốt sẽ không được sử dụng trong những trường hợp này).

EEG không giúp xác định một bất thường đặc biệt nào cũng như không giúp tiên lượng sự tái diễn cơn giật; nó không được khuyến cáo sau cơn co giật do sốt đơn thuần ở trẻ em có khám thần kinh bình thường.