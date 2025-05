Triệu chứng cơ thể và các rối loạn liên quan ở trẻ em

Đánh giá tâm thần

Các tiêu chuẩn trong Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)

Đôi khi các xét nghiệm để loại trừ các rối loạn khác

Diagnosis of somatic symptom or a related disorder is based on criteria from the DSM-5-TR. Nói chung, đối với một trong những chứng rối loạn này phải được chẩn đoán, các triệu chứng phải gây ra những căng thẳng đáng kể và/hoặc can thiệp vào hoạt động hàng ngày, và trẻ em phải quan tâm quá nhiều đến sức khoẻ của chúng và/hoặc các triệu chứng trong suy nghĩ và hành động.

Trong lần đầu gặp, các bác sĩ có một bệnh sử sâu (đôi khi trao đổi với các thành viên trong gia đình) và thực hiện một thăm khám kỹ lưỡng và thường xuyên kiểm tra để xác định liệu một chứng rối loạn về thể chất có phải là nguyên nhân hay không. Vì trẻ có rối loạn triệu chứng cơ thể cũng có thể phát triển thành chứng rối loạn về thể chất, nên việc thăm khám và làm các xét nghiệm thích hợp nên được làm bất cứ khi nào các triệu chứng thay đổi đáng kể hoặc khi các dấu hiệu khách quan phát triển. Tuy nhiên, các đánh giá trong phòng thí nghiệm thường tránh làm rộng rãi vì chúng có thể thuyết phục trẻ rằng có vấn đề về thể chất và những kiểm tra chẩn đoán không cần thiết có thể khiến trẻ em chấn động.

Nếu không thể xác định được vấn đề về thể chất, bác sĩ có thể sử dụng các đánh giá sức khoẻ tâm thần chuẩn để giúp xác định xem các triệu chứng có phải là triệu chứng thể chất hoặc rối loạn liên quan hay không. Các bác sĩ cũng nói chuyện với trẻ em và các thành viên gia đình để cố gắng xác định các vấn đề tâm lý tiềm ẩn hoặc mối quan hệ gia đình gặp khó khăn.