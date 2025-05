Dị tật mắt bẩm sinh

Tật mắt nhỏ là nhãn cầu nhỏ, có thể một bên hoặc hai bên. Ngay cả khi một bên mắt thường xuyên có những bất thường nhẹ (ví dụ: giác mạc nhỏ, khuyết mắt, đục thủy tinh thể bẩm sinh) ở mắt còn lại.

Bệnh mắt nhỏ gây ra các biến chứng đe dọa thị lực như bệnh tăng nhãn áp góc đóng, bệnh lý võng mạc (ví dụ: tràn dịch màng bồ đào), lác mắt và nhược thị.

Tật mắt nhỏ Dấu các chi tiết Bức ảnh này cho thấy một bệnh nhân mắc chứng mắt nhỏ hai bên (bên trái lớn hơn bên phải). © Springer Science+Business Media

Nguyên nhân gây ra chứng mắt nhỏ bao gồm tiếp xúc trước khi sinh với tác nhân gây quái thai, rượu và nhiễm trùng (ví dụ: TORCH [toxoplasmosis (bệnh do toxoplasma), other pathogens (các tác nhân gây bệnh khác), rubella, cytomegalovirus và herpes simplex]) và nhiều rối loạn nhiễm sắc thể hoặc bệnh lý di truyền, một số trong đó được gợi ý bởi các đặc điểm lâm sàng khác. Sự chậm tăng trưởng và phát triển thường xuất hiện ở bệnh mắt nhỏ do rối loạn nhiễm sắc thể. Sự bất đối xứng trên khuôn mặt gợi ý hội chứng Goldenhar hoặc hội chứng Treacher Collins, dị tật ở tay gợi ý hội chứng trisomy 13, hội chứng mắt-răng-ngón tay hoặc hội chứng nghiện rượu ở thai nhi và dị tật ở bộ phận sinh dục có thể gợi ý khuyết tật nhiễm sắc thể, hội chứng Fraser hoặc liên quan đến CHARGE (coloboma (tật khuyết mắt), heart defects (dị tật tim), atresia of the choanae (teo lỗ mũi sau), retarded growth and development (chậm phát triển và tăng trưởng), genital hypoplasia (thiểu sản bộ phận sinh dục) và ear abnormalities (bất thường ở tai)).