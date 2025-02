Dị tật hàm bẩm sinh

Tật hàm nhỏ có thể xảy ra trong > 700 hội chứng di truyền.

Chuỗi Pierre Robin là biểu hiện phổ biến của chứng hàm nhỏ đặc trưng bởi khe hở hình chữ U ở vòm miệng mềm và tắc nghẽn đường thở trên do lưỡi tụt xuống phía sau họng. Việc cho ăn có thể là khó khăn, và đôi khi có tím tăng lên bởi vì lưỡi tụt phía sau và có thể gây tắc nghẽn cho họng. Tư thế trong lúc cho ăn có thể giúp, nhưng động tác nuốt không phối hợp có thể cần phải cho trẻ ăn qua sonde mũi dạ dày hoặc đặt ống dẫn lưu dạ dày. Nếu vấn đề tím và các vấn đề hô hấp kéo dài, cần phải phẫu thuật mở khí quản hoặc phẫu thuật để gắn lưỡi ở vị trí về phía trước (ví dụ, may vào môi dưới). Nghe kém dẫn truyền cũng có thể xảy ra, do đó có chỉ định đánh giá về tai.

Khoảng một phần ba số bệnh nhân có tật hàm nhỏ có các bất thường đi kèm gợi ý về khiếm khuyết nhiễm sắc thể hoặc hội chứng di truyền bên trong. Một số chẩn đoán cần xem xét bao gồm hội chứng Treacher Collins (liên quan đến tình trạng mắt xếch xuống, khuyết mi mắt, vành tai dị dạng ([tật tai nhỏ] và nghe kém), hội chứng Nager, hội chứng Goldenhar (mắt-tai-đốt sống) và hội chứng não-đốt sống-hàm. Chụp X-quang hoặc chụp CT thường được thực hiện để giúp xác định rõ hơn về giải phẫu.

Phẫu thuật mở rộng hàm dưới có thể cải thiện thẩm mỹ và chức năng. Trong thủ thuật điển hình, được gọi là tạo xương phân ly, phẫu thuật cắt xương được thực hiện và một thiết bị chia tách (tách) được gắn vào cả hai miếng. Theo thời gian, khoảng cách giữa 2 mảnh xương sẽ rộng ra và xương mới sẽ phát triển ở giữa để mở rộng xương hàm.