Phương án thay thế duy nhất được chấp nhận cho con bú trong năm đầu đời là sữa công thức; nước có thể gây ra giảm natri huyết, và sữa bò toàn bộ không phù hợp về mặt dinh dưỡng. Lợi ích của việc cho trẻ ăn sữa công thức bao gồm khả năng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và khả năng các thành viên trong gia đình có thể chia sẻ việc cho trẻ ăn Nhưng những tất cả những ưu điểm này không thể so sánh với lợi ích của việc cho trẻ bú mẹ. Nhưng những tất cả những ưu điểm này không thể so sánh với lợi ích của việc cho trẻ bú mẹ.

Sữa công thức cho trẻ sơ sinh được bán dưới dạng bột, chất lỏng cô đặc, và sữa pha sẵn (sẵn sàng để cho ăn); mỗi loại đều chứa vitamin, và hầu hết đều bổ sung sắt. Sữa công thức nên được pha với nước có florua; lượng fluoride (0,25 mg/ngày) sau 6 tháng tuổi ở những nơi không có nước chứa florua và khi sử dụng sữa công thức dạng lỏng được pha với nước không chưa florua.

Lựa chọn sữa công thức theo nhu cầu của trẻ. Sữa công thức làm từ sữa bò là lựa chọn tốt trừ khi trẻ không đáp ứng do, bệnh tiêu chảy (có hoặc không có máu), phát ban (phát ban), hoặc chậm tăng cân do nhạy cảm đối với protein từ sữa bò hoặc sự không dung nạp lactose (rất hiếm ở trẻ sơ sinh); lúc này cần thay đổi sữa. Tất cả các loại sữa công thức đậu nành ở Hoa Kỳ đều không chứa lactose, nhưng một số trẻ sơ sinh dị ứng với protein sữa bò cũng có thể bị dị ứng với protein đậu nành; thì chỉ định dùng một công thức thủy phân. Sữa công thức thủy phân có nguồn gốc từ sữa bò, nhưng các protein được cắt thành các chuỗi nhỏ hơn, do đó ít gây dị ứng hơn. Các sữa công thức axit amin thực sự được làm từ các axit amin tự do có sẵn dành cho một số trẻ nhũ nhi dị ứng với sữa thủy phân.

Trẻ bú sữa bình được cho ăn theo nhu cầu, nhưng vì sữa công thức tiêu hóa chậm hơn so với sữa mẹ, do đó khoảng cách thời gian cho ăn có thể kéo dài hơn, ban đầu là cách từ 3-4 giờ. Lượng ban đầu từ 15 đến 60 mL (0,5 đến 2 ounce) có thể tăng dần trong tuần đầu tiên lên đến 90 mL (khoảng 3 ounces) khoảng 6 lần/ngày, cung cấp khoảng 120 kcal/kg vào 1 tuần đầu cho trẻ sơ sinh nặng 3kg.

(Xem thêm Dinh dưỡng ở Trẻ sơ sinh.)