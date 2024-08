Duy trì nhiệt độ môi trường thích hợp là bước quan trọng nhất trong việc ngăn ngừa hạ thân nhiệt ở trẻ sơ sinh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo rằng nhiệt độ trong phòng sinh phải từ 25 đến 28°C (77,0 đến 82,4°F) và sơ sinh phải được làm khô ngay lập tức và đặt tiếp xúc da kề da với người mẹ và được bao bọc. (Xem thêm Hướng dẫn thực hành của Tổ chức Y tế Thế giới về đảm bảo thân nhiệt của trẻ sơ sinh.)

Trẻ non tháng bị hạ thân nhiệt khi nhập viện vào khoa hồi sức tích cực dành cho trẻ sơ sinh (NICU) có tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong cao hơn; tăng nhiệt độ trong phòng sinh và phòng mổ đã được chứng minh là làm giảm tỷ lệ hạ thân nhiệt khi nhập viện vào NICU. Do đó, Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị phòng sinh và phòng mổ nơi trẻ sinh non được sinh non có nhiệt độ từ 23 đến 25°C (74 đến 77°F) (1). Bởi nếu chỉ tăng nhiệt độ trong cuộc đẻ sẽ làm tăng tình trạng mất nhiệt do bức xạ từ những vật lạnh trong phòng, đồng thời tăng mất nhiệt do đối lưu do làm tăng lưu thông khí. Do đó nhiệt độ phòng chỉ nên được giữ ở mực đó.

Khi mới sinh, trẻ sơ sinh phải được lau khô ngay lập tức và sau đó quấn (bao gồm cả đầu) trong chăn ấm để tránh mất mát do bay hơi, dẫn truyền và đối lưu. Đối với trẻ sinh non, việc đặt vào túi polyetylen ngay sau khi sinh đã được chứng minh là giúp duy trì nhiệt độ của trẻ; một số bác sĩ lâm sàng không làm khô trẻ sơ sinh trước khi đặt vào túi vì độ ẩm tăng lên có thể có lợi (2).

Trẻ sơ sinh cần được hồi sức hoặc theo dõi phải được đặt dưới thiết bị sưởi ấm bức xạ mà không có vật gì cản nhiệt cho trẻ sơ sinh, chẳng hạn như chăn, để tránh mất nhiệt do bức xạ. Trẻ sơ sinh bị bệnh cần được duy trì nhiệt độ môi trường tối ưu để đảm bảo giảm thiểu tối đa mất năng lượng cho chuyển hóa nhiệt. Nhiệt độ lồng ấp thích hợp thay đổi tùy theo cân nặng khi sinh và tuổi thai của trẻ. Ngoài ra, chế độ sưởi của lồng ấp hay giường sưởi nên được đặt ở chế độ tự động để đảm bảo duy trì nhiệt độ da của trẻ ở 36,5°C.