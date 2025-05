Khò khè và hen ở nhũ nhi và trẻ nhỏ

Ở một số trẻ nhỏ, những đợt khò khè tái diễn là biểu hiện ban đầu của hen, và những trẻ này sẽ tiếp tục khò khè sau đó ở tuổi thơ ấu hoặc thanh thiếu niên. Ở những trẻ khác, các đợt khò khè chấm dứt khi trẻ 6 đến 10 tuổi không được cho là biểu hiện của hen.

Ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ, khò khè do nhiễm virut, đặc biệt là virut hợp bào hô hấp và rhinovirus người, có liên quan với nguy cơ tiến triển thành hen ở trẻ em (1, 2). Chẩn đoán hen có khả năng hơn ở những trẻ có các triệu chứng dị ứng, các đợt khò khè nghiêm trọng hơn, và/hoặc tiền sử gia đình bị dị ứng hoặc hen.

Khò khè thường do co thắt phế quản mà có thể trở nên tệ hơn do viêm đường thở nhỏ và vừa gây ra phù nề và hẹp đường thở thêm. Một số đợt khò khè cấp tính ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường do viêm đường hô hấp do virut, nhưng viêm đường hô hấp cũng có thể gây ra (hoặc nặng hơn) do dị ứng hoặc hít phải chất kích ứng (ví dụ khói thuốc lá). Ho khò khè tái phát có thể do nhiễm trùng đường hô hấp do virut tái đi tái lại, dị ứng hoặc hen. Các nguyên nhân ít gặp hơn của thở khò khè tái phát bao gồm chứng khó nuốt lâu dài gây ra sặc tái phát, trào ngược dạ dày thực quản, nhuyễn đường thở, dị vật bị hít sặc ứ đọng trong phổi hoặc suy tim. Thông thường, nguyên nhân gây khò khè tái diễn không rõ ràng.