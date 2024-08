Bạch hầu thanh quản thường có trước các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên. Sau đó xuất hiện ho ông ổng, thường do co thắt, và khàn tiếng, thường vào ban đêm; có thể có tiếng thở rít thì hít vào. Đứa trẻ có thể thức giấc vào ban đêm với tình trạng suy hô hấp, thở nhanh, và co rút lồng ngực. Trong những trường hợp nghiêm trọng, tím và thở nông có thể xảy ra do đứa trẻ mệt nhiều.

Suy hô hấp và tiếng thở rít thì hít vào là những dấu hiệu đặc trưng nhất. Nghe thấy thì thở ra kéo dài và tiếng thở rít. Có thể nghe thế ran nổ, cho thấy có cả tổn thương đường hô hấp dưới. Giảm thông khí phổi có thể do tình trạng xẹp phổi.

Sốt xuất hiện ở khoảng một nửa số trường hợp. Tình trạng của đứa trẻ có vẻ được cải thiện vào buổi sáng nhưng lại trở nên tệ hơn vào ban đêm.

Các đợt tái phát thường được gọi là các đợt viêm thanh khí phế quản co thắt. Dị ứng hoặc phản ứng đường thở có thể đóng vai trò trong viêm thanh khí phế quản co thắt, tuy nhiên những biểu hiện lâm sàng không thể phân biệt được với viêm thanh khí phế quản do virut. Ngoài ra, viêm thanh khí phế quản có thắt thường khởi đầu bởi nhiễm virus; tuy nhiên điển hình sẽ không có sốt.