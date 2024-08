Thiểu năng tuyến sinh dục nam ở trẻ em

Nguyên nhân của suy sinh dục thứ phát bao gồm suy toàn bộ tuyến yên, khối u vùng dưới đồi hoặc tuyến yên, thiếu hụt gonadotropin đơn độc, hội chứng Kallmann, thiếu hụt hóc môn tạo hoàng thể đơn độc, hội chứng bẩm sinh liên quan đến chậm phát triển (ví dụ: hội chứng Prader-Willi), và các rối loạn chức năng và mắc phải của hệ thần kinh trung ương (ví dụ: chấn thương, nhiễm trùng, bệnh thâm nhiễm như là bệnh mô bào tế bào Langerhans). Nguyên nhân của suy sinh dục thứ phát phải được phân biệt với tình trạng dậy thì muộn do thể chất, đây là một dạng chức năng của suy sinh dục thứ phát. Một số rối loạn cấp tính và rối loạn mạn tính (ví dụ, suy thận mạn, chán ăn thần kinh) có thể dẫn đến thiểu năng sinh dục, điều này giải quyết sau khi hồi phục từ rối loạn cơ bản. Suy chức năng sinh dục cũng phổ biến hơn ở những người sống lâu năm sau khi mắc các bệnh ung thư ở trẻ được điều trị bằng chiếu xạ sọ não-cột sống.

Suy toàn tuyến yên có thể xảy ra vô căn hoặc theo giải phẫu (ví dụ như ở dị tật thị tạng hoặc dị dạng Dandy-Walker), gây ra thiếu hụt hormone tuyến yên dưới hormone. Các triệu chứng lâm sàng có thể xảy ra do khối u, chứng phát ban, hoặc điều trị của họ, rối loạn mạch máu, rối loạn truyền dịch (như sarcoidosis, hististerocytosis của tế bào Langerhans), nhiễm trùng (như viêm não, viêm màng não) hoặc chấn thương. Suy tuyến yên ở thời thơ ấu có thể gây chậm tăng trưởng, suy giáp, thiếu hụt arginine vasopressin (đái tháo nhạt), suy tuyến thượng thận và thiếu phát triển giới tính khi dậy thì. Sự thiếu hụt hormone, dù là có nguồn gốc ở tuyến yên mạc trước hay sau, có thể khác nhau và nhiều.

Hội chứng Kallmann gây ra khoảng 60% các dạng suy sinh dục do thiểu năng sinh dục bẩm sinh. Nó được đặc trưng bởi tình trạng mất máu do bất lợi hoặc chứng giảm sản suất của các thùy khứu giác và do chủ trương hạ gối do thiếu hormon giải phóng gonadotropin dưới đồi (GnRH) dưới đồi hypothalamic gonadotropin. Hội chứng này xảy ra khi nơ-ron thần kinh thần kinh GnRH của thai nhi không di chuyển từ màng nhầy vào vùng dưới đồi. Các khiếm khuyết di truyền được biết đến; sự thừa kế theo kiểu cổ điển là liên kết X nhưng cũng có thể là sự chiếm ưu thế của nhiễm sắc thể điển hình hoặc sự lặn nhiễm sắc thể điển hình. Các biểu hiện khác bao gồm dương vật nhỏ tinh hoàn lạc chỗ, khiếm khuyết ở đường giữa, và bất sản thận. Biểu hiện không đồng nhất về mặt lâm sàng và một số bệnh nhân có khả năng phát hiện mùi bình thường.

Thiếu hormone lutein đơn độc (LH) là một nguyên nhân hiếm gặp gây suy sinh dục do mất đơn hướng bài tiết LH ở trẻ trai; nồng độ hóc môn kích thích nang trứng (FSH) ở mức bình thường. Ở tuổi dậy thì, sự phát triển của tinh hoàn là bình thường vì hầu hết khối lượng tinh hoàn bao gồm các ống sinh tinh, đáp ứng với FSH. Sự sản sinh tinh trùng có thể xảy ra khi ống dẫn tinh phát triển. Tuy nhiên, không có LH gây ra teo tế bào Leydig và thiếu hụt testosterone. Do đó, bệnh nhân không phát triển các đặc điểm sinh dục thứ cấp bình thường, nhưng chúng vẫn tiếp tục phát triển, đạt đến tỷ lệ tử cung (sải tay vượt quá chiều cao 5 cm; chiều dài từ mu đến sàn vượt quá đỉnh đến chiều dài mu > 5 cm) do các nốt biểu sinh không đóng lại.

Hội chứng Prader-Willi được đặc trưng bởi hoạt động của thai nhi giảm sút, giảm trương lực cơ và không phát triển mạnh trong thời thơ ấu, sau đó là béo phì, hành vi ám ảnh cưỡng chế, thiểu năng trí tuệ và suy sinh dục do thiểu năng sinh dục. Khoảng 70% số người mắc hội chứng Prader-Willi bị thiếu một phần của nhiễm sắc thể 15 và khoảng 25% số người mắc hội chứng này có vấn đề về chức năng của nhiễm sắc thể 15. 5% số trường hợp còn lại là do các nguyên nhân khác (2). Chậm lớn do giảm trương lực cơ và khó cho ăn trong thời kỳ sơ sinh sẽ hết và sau đó phát triển chứng tăng trương lực không kiểm soát được, gây tăng cân quá mức và các vấn đề tâm lý; béo phì toàn thân trở thành đặc điểm nổi bật nhất. Tăng cân nhanh tiếp tục ở tuổi trưởng thành; vóc dáng ngắn và có thể là do thiếu hormone tăng trưởng. Các đặc điểm bao gồm khả năng cảm xúc, kỹ năng vận động kém, các biểu hiện bất thường trên khuôn mặt (ví dụ như kích thước nhỏ, đôi mắt hình quả hạnh, miệng có đôi môi trên mỏng và góc nghiêng), và các bất thường về xương (như chứng vẹo cột sống, gù, loãng xương). Tay và bàn chân nhỏ. Các đặc điểm khác bao gồm tinh hoàn lạc chỗ và một thiểu sản dương vật và bìu.