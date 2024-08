Suy giáp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Khám nghiệm trẻ sơ sinh định kỳ

Thử nghiệm chức năng tuyến giáp

Đôi khi siêu âm tuyến giáp hoặc chụp radionuclide

Khám tầm soát trẻ sơ sinh thường xuyên phát hiện thấy tuyến giáp trước khi các dấu hiệu lâm sàng rõ ràng (1). Nếu sàng lọc là dương tính, cần xác nhận bằng xét nghiệm chức năng tuyến giáp, bao gồm đo thyroxine huyết thanh tự do (T4 tự do) và hóc môn kích thích tuyến giáp (TSH) (2). T4 tự do là thước đo chức năng tuyến giáp tốt hơn so với T4 tổng ở những bệnh nhân này vì mức protein gắn kết với tuyến giáp (globulin gắn kết với tuyến giáp, transthyretin và albumin) ảnh hưởng đến mức T4 toàn phần. Điều đặc biệt quan trọng là phải đo T4 tự do thay vì T4 toàn phần ở trẻ sinh non hoặc trẻ nhẹ cân, trong đó những thay đổi về protein gắn kết dẫn đến nồng độ T4 toàn phần thấp mặc dù nồng độ T4 tự do bình thường. Xét nghiệm chức năng tuyến giáp cũng được thực hiện ở trẻ lớn và thanh thiếu niên bị nghi ngờ bị suy giáp.

Đo nồng độ triiodothyronine (T3) hiếm khi hữu ích trong chẩn đoán suy giáp vì đây là xét nghiệm cuối cùng cho kết quả bất thường và không nên thực hiện ở hầu hết bệnh nhân. Nồng độ T3 đảo ngược đo được dạng không hoạt động của T3; tăng T3 ngược trong thời gian bị bệnh hoặc đói và không nên đo để chẩn đoán suy giáp.

Suy giáp bẩm sinh nặng, ngay cả khi được điều trị kịp thời, vẫn có thể gây ra các vấn đề về phát triển tiềm ẩn và nghe kém tiếp nhận (3, 4). Mức độ mất thính giác có thể nhẹ nên việc sàng lọc ban đầu dễ bỏ qua, tuy nhiên nó có thể ảnh hưởng đến việc tiếp nhận ngôn ngữ của bệnh nhân. Kiểm tra lại sau khi sinh được khuyến cáo để phát hiện sự mất thính giác khó thấy này.

Khi chẩn đoán suy giáp bẩm sinh, có thể thực hiện quét hạt nhân phóng xạ (Technetium-99m pertechnetate hoặc iốt-123) hoặc siêu âm để đánh giá kích thước và vị trí của tuyến giáp và do đó giúp phân biệt dị tật cấu trúc (tức là loạn sinh tuyến giáp) với loạn sinh nội tiết tố và những bất thường thoáng qua.

Ở trẻ em và thanh thiếu niên bị nghi ngờ bị suy giáp (tăng TSH và T4/T4) tự do thấp), đo kháng thể tuyến giáp (đối với peroxidase tuyến giáp và thyroglobulin) nên được đánh giá để xác định viêm tuyến giáp tự miễn. Biotin, một loại thuốc bổ sung không kê đơn thông thường, nên ngừng ít nhất 2 ngày trước khi xét nghiệm vì thuốc này có thể ảnh hưởng đến một số xét nghiệm chức năng tuyến giáp. Thông thường nhất là biotin có thể dẫn đến nồng độ T4 và T3 cao giả và nồng độ TSH thấp giả và có thể dẫn đến chẩn đoán cường giáp không chính xác (5).

Siêu âm tuyến giáp không cần thiết để xác định chẩn đoán viêm tuyến giáp tự miễn và nên hạn chế ở trẻ em có tuyến giáp không đối xứng hoặc hạch giáp sờ thấy được.

Suy giáp trung tâm biểu hiện với kiểu hình T4 tự do thấp và mức TSH không tăng cao. Suy giáp do trung ương có thể biểu hiện ở trẻ em có khuyết tật đường giữa (ví dụ: hở hàm ếch, não nhỏ) hoặc suy giảm thị lực (ví dụ: rung giật nhãn cầu). Trẻ em xác nhận có suy giáp trung ương nên có MRI của não và tuyến yên để loại trừ tổn thương hệ thần kinh trung ương. Ngoài ra, kiểu rối loạn chức năng tuyến giáp này phát triển ở trẻ em sử dụng một số loại thuốc nhất định (ví dụ: thuốc chống co giật, thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch) hoặc những người mắc một số bệnh nhất định (hội chứng bệnh bình giáp). Đối với trẻ em bị hội chứng bệnh bình giáp, chức năng tuyến giáp bình thường khi tình trạng lâm sàng cải thiện.