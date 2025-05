Thiếu máu tan máu tự miễn

Tiêu bản phết máu ngoại biên, số lượng hồng cầu lưới, lactic dehydrogenase (LDH), haptoglobin, bilirubin gián tiếp

Nghiệm pháp kháng globulin trực tiếp

Kiểm tra biên độ nhiệt trong bệnh ngưng kết hồng cầu do lạnh

Cần nghĩ đến AIHA ở bệnh nhân thiếu máu tan máu (thiếu máu, tăng hồng cầu lưới). Trong thiếu máu tán huyết tự miễn ấm, tiêu bản phết máu ngoại biên thường cho thấy hồng cầu nhỏ (xem ảnh Hồng cầu hình cầu) và số lượng hồng cầu lưới cao với ít hoặc không có mảnh vỡ hồng cầu, cho thấy tan máu ngoại mạch. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm thường cho thấy sự tan máu (ví dụ: tăng LDH và bilirubin gián tiếp và giảm haptoglobin). Thể tích trung bình hồng cầu cao (MCV) có thể xảy ra do tăng hồng cầu lưới quá mức hoặc ngưng kết trong bệnh ngưng kết hồng cầu do lạnh. Thiếu máu tan máu trong trường hợp số lượng hồng cầu lưới thấp là rất hiếm nhưng có thể xảy ra do các yếu tố như suy thận, nhiễm trùng hoặc suy tủy xương và cấu thành một trường hợp cấp cứu cần truyền máu nhanh chóng.

Bệnh thiếu máu tán huyết tự miễn được chẩn đoán bằng cách phát hiện các tự kháng thể bằng xét nghiệm kháng globulin trực tiếp (Coombs trực tiếp) (xem hình Xét nghiệm kháng globulin trực tiếp). Huyết thanh kháng globulin ủ với hồng cầu rửa của bệnh nhân, nếu ngưng kết nghĩa là có Ig hoặc bổ thể (C) trên hồng cầu. Trong thiếu máu tan máu kháng thể nóng, IgG gần như luôn có mặt, và C3 (C3b và C3d) cũng có thể có mặt. Trong bệnh kháng thể lạnh, C3 có mặt trong khi IgG thường không có. Xét nghiệm này có độ nhạy cao đối với bệnh thiếu máu tán huyết tự miễn với ước tính ~5% trường hợp AIHA có kết quả xét nghiệm kháng thể kháng globulin trực tiếp âm tính (1); kết quả âm tính giả có thể xảy ra nếu mật độ kháng thể rất thấp hoặc hiếm khi xảy ra nếu tự kháng thể là IgA.

Trong hầu hết các trường hợp thiếu máu tán huyết kháng thể ấm, kháng thể là IgG chỉ được xác định là ngưng kết tố phổ cập, nghĩa là không thể xác định được tính đặc hiệu của kháng nguyên của kháng thể. Trong AIHA lạnh, kháng thể thường là IgM trực tiếp chống lại I/i carbohydrate trên bề mặt hồng cầu. Nồng độ kháng thể thường được xác định nhưng không phải lúc nào cũng tương quan với hoạt động của bệnh. Xét nghiệm antiglobulin trực tiếp (Coombs trực tiếp) có thể dương tính trong trường hợp không có thiếu máu tán huyết tự miễn, và do đó chỉ nên được chỉ định trong trường hợp lâm sàng thích hợp. Xét nghiệm kháng globulin trực tiếp dương tính giả có thể là kết quả của sự hiện diện của các kháng thể không đáng kể trên lâm sàng hoặc tăng á protein, do IVIG, globulin miễn dịch RhD hoặc liệu pháp daratumumab. Xét nghiệm kháng globulin trực tiếp cũng có thể dương tính do các đồng kháng thể sau khi truyền máu gần đây và phản ứng truyền máu tan máu muộn.

Xét nghiệm kháng globulin gián tiếp (Coombs gián tiếp) là một xét nghiệm bổ sung bao gồm trộn huyết tương của bệnh nhân với hồng cầu bình thường để xác định xem các kháng thể đó có tự do trong huyết tương hay không (xem hình Xét nghiệm kháng globulin gián tiếp). Kết quả dương tính trong xét nghiệm kháng globulin gián tiếp và kết quả âm tính trong xét nghiệm trực tiếp thường chỉ ra kháng thể đồng loại gây ra do mang thai, truyền máu trước đó hoặc phản ứng chéo với lectin hơn là do tan máu miễn dịch. Ngay cả việc có kháng thể ấm cũng không có nghĩa sẽ gây tan máu vì 1/10.000 người hiến máu lành mạnh có kết quả xét nghiệm dương tính.

Khi bệnh thiếu máu tán huyết tự miễn đã được xác định bằng xét nghiệm kháng thể, xét nghiệm sẽ phân biệt giữa thiếu máu tán huyết kháng thể ấm và bệnh ngưng kết hồng cầu do lạnh cũng như cơ chế gây ra bệnh thiếu máu tán huyết kháng thể ấm. Để xác định được cần dựa vào quan sát phản ứng kháng globulin trực tiếp Có ba khả năng. Có ba khả năng:

Phản ứng dương tính với kháng IgG và âm tính với kháng C3. Kiểu này phổ biến ở AIHA vô căn hoặc do thuốc hoặc thể AIHA do loại methyldopa, thường là thiếu máu tan máu kháng thể ấm.

Phản ứng dương tính với kháng IgG và kháng C3. Kiểu này phổ biến ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống (SLE) và AIHA vô căn, thường là thiếu máu tan máu kháng thể ấm, và hiếm gặp trong các trường hợp liên quan đến thuốc.

Phản ứng dương tính với kháng C3 nhưng âm tính với kháng IgG. Điều này xảy ra trong bệnh ngưng kết hồng cầu do lạnh (mà kháng thể thường là IgM). Phản ứng này cũng có thể xảy ra với thiếu máu tan máu kháng thể ấm khi kháng thể IgG có ái tính thấp, trong một số trường hợp liên quan đến thuốc và trong PCH.

Các xét nghiệm khác có thể gợi ý nguyên nhân của AIHA nhưng không khẳng định. Trong bệnh ngưng kết hồng cầu do lạnh, khi sử dụng máu chưa được làm ấm, hồng cầu sẽ vón cục trên phết máu ngoại vi và số lượng tế bào tự động thường cho thấy thể tích hồng cầu trung bình tăng lên và lượng hemoglobin thấp giả tạo do sự vón cục như vậy; sự nóng lên của ống và việc đếm lại dẫn đến các giá trị gần hơn đáng kể với giá trị bình thường. Có thể phân biệt thiếu máu tan máu kháng thể ấm với bệnh ngưng kết hồng cầu do lạnh bằng nhiệt độ để xét nghiệm globulin trực tiếp dương tính; khi dương tính ở nhiệt độ ≥ 37° C cho biết thiếu máu tan máu kháng thể ấm, trong khi xét nghiệm dương tính ở nhiệt độ thấp ở bệnh ngưng kết hồng cầu do lạnh.

Kiểm tra biên độ nhiệt trong bệnh ngưng kết hồng cầu do lạnh đo phạm vi nhiệt độ trong đó tự kháng thể lạnh gắn kết với kháng nguyên của nó. Các kháng thể lạnh có thể liên kết với kháng nguyên trên 30°C được coi là có ý nghĩa lâm sàng tiềm ẩn và càng gần với nhiệt độ cơ thể trung tâm, khả năng kháng thể sẽ gây ra các triệu chứng và tan máu đáng kể hơn càng cao.

Hồng cầu vón cục trong bệnh ngưng kết hồng cầu do lạnh Hình ảnh Được sự cho phép của nhà xuất bản. Từ Tefferi A, Li C. Trong Tập ảnh về Huyết học lâm sàng. Biên tập bởi JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.

Nếu nghi ngờ đái hemoglobin kịch phát do lạnh (PCH), nên thực hiện xét nghiệm Donath-Landsteiner, đặc hiệu cho PCH. (2). Huyết thanh của bệnh nhân được ủ với hồng cầu bình thường ở 4° C trong 30 phút để cố định bỏ thể và sau đó làm ấm đến nhiệt độ cơ thể. Nếu xảy ra tan máu, chẩn đoán PCH được xác định. Do kháng thể ở PCH cố định bổ thể ở nhiệt độ thấp, nên các xét nghiệm kháng globulin trực tiếp (Coombs trực tiếp) dương tính vói C3 và âm tính với IgG. Tuy nhiên, kháng thể trong PCH là một IgG chống lại kháng nguyên P.