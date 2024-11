Thiếu máu hồng cầu to nguyên hồng cầu khổng lồ

Hồng cầu to không do nguyên hồng cầu khổng lồ

Thiếu máu hồng cầu to (tức là MCV >100 fL) do thiếu vitamin B12 hoặc thiếu folate là nguyên hồng cầu khổng lồ. Hồng cầu to không do nguyên hồng cầu khổng lồ xảy ra ở các trạng thái lâm sàng khác nhau, tuy nhiên chưa rõ nguyên nhân. Thiếu máu có thể xảy ra ở những bệnh nhân mắc chứng tăng tế bào lớn do cơ chế độc lập với bệnh tăng tế bào vĩ mô.

Bệnh nhân bị bệnh gan mạn có thể có hồng cầu to do dư thừa màng RBC khi quá trình ester hóa cholesterol bị lỗi. Bệnh tăng hồng cầu to với thể tích trung bình của hồng cầu khoảng 100 fL đến 105 fL có thể xảy ra khi sử dụng rượu trong thời gian dài mà không bị thiếu hụt folate. Hồng cầu to nhẹ có thể thấy ở thiếu máu bất sản, đặc biệt khi đang phục hồi. Hồng cầu to cũng phổ biến ở rối loạn sinh tủy. Vì sự tạo hình màng tế bào hồng cầu xảy ra ở lách sau khi tế bào được giải phóng khỏi tủy xương, hồng cầu có thể to nhẹ sau khi cắt lách, mặc dù những thay đổi này không liên quan đến thiếu máu. Tăng hồng cầu lưới (trong thiếu máu tan máu) cũng có thể gây ra hồng cầu to.

Bệnh thiếu máu đại mô nguyên bào không tăng được nghi ngờ ở những bệnh nhân bị thiếu máu nguyên bào nuôi khi xét nghiệm loại trừ thiếu hụt vitamin B12 hoặc thiếu folate. Các hồng cầu hình bầu dục lớn (tế bào bầu dục đại mô) trên phết tế bào ngoại vi và chiều rộng phân bố hồng cầu tăng lên, đặc trưng của bệnh thiếu máu nguyên bào khổng lồ cổ điển có thể không có. Nếu bệnh tăng hồng cầu to không phải nguyên hồng cầu khổng lồ không rõ nguyên nhân trên lâm sàng (ví dụ: do có bệnh gan mạn tính hoặc sử dụng rượu) hoặc nếu nghi ngờ loạn sản tủy, có thể thực hiện kiểm tra tủy xương và phân tích di truyền học tế bào. Trong tăng sinh hồng cầu to không do nguyên hồng cầu khổng lồ, ở tủy xương không có nguyên hồng cầu khổng lồ, nhưng trong rối loạn sinh tủy, bệnh gan tiến triển có xuất hiện nguyên hồng cầu khổng lồ có sợi nhiễm sắc cô đặc là dấu hiệu phân biệt với thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ.