Chẩn đoán thiếu máu do bệnh mạn tính

Chẩn đoán thiếu máu do bệnh mạn tính

Triệu chứng và dấu hiệu của bệnh nền

Công thức máu (CBC) và sắt huyết thanh, ferritin, transferrin (hoặc khả năng gắn kết sắt toàn phần) và số lượng hồng cầu lưới

Các phát hiện lâm sàng trong thiếu máu của bệnh mãn tính thường là của các rối loạn cơ bản (nhiễm trùng, viêm, ung thư). Cần nghĩ đến nguyên nhân thiếu máu do bệnh mạn tính ở những bệnh nhân thiếu máu hồng cầu nhỏ hoặc bình thường kèm theo bệnh mạn tính, nhiễm trùng, viêm hoặc ung thư. Nếu nghi ngờ thiếu máu do bệnh mạn tính, cần xét nghiệm sắt, ferritin huyết thanh, transferrin, hồng cầu lưới. Hb thường > 8 g/dL (> 80 g/L) trừ khi một cơ chế bổ sung góp phần gây thiếu máu, chẳng hạn như thiếu sắt (xem bảng Chẩn đoán phân biệt thiếu máu hồng cầu nhỏ do giảm sản xuất RBC) hoặc rút máu tĩnh mạch.

Nồng độ ferritin huyết thanh < 100 ng/mL (< 224,7 pmol/L) ở bệnh nhân bị viêm (< 200 ng/mL [[< 449,4 pmol/L] ở bệnh nhân có bệnh thận mạn tính) gợi ý thiếu máu của bệnh mãn tính. Bởi vì ferritin huyết thanh thường tăng lên như là một chất phản ứng giai đoạn cấp tính.

Nếu chẩn đoán không rõ ràng sau các nghiên cứu về sắt tiêu chuẩn, thụ thể transferrin hòa tan (sTFR) và chỉ số sTFR-ferritin (tăng cao khi thiếu sắt) và/hoặc hàm lượng hemoglobin trong hồng cầu lưới (ret-He), chất này thấp trong tình trạng thiếu sắt, có thể giúp xác định đồng thời thiếu sắt và thiếu máu của bệnh mạn tính, mặc dù các kết quả xét nghiệm này cũng có thể chịu tác động gây nhiễu của tình trạng viêm hoặc các biến số tiền phân tích.

Ở những bệnh nhân có khả năng bị viêm và ở những người đã loại trừ các nguyên nhân gây thiếu máu khác, có thể có tốc độ lắng máu (ESR) và/hoặc protein phản ứng C (CRP) vì các kết quả xét nghiệm này là dấu hiệu viêm không đặc hiệu.