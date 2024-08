Đo ferritin huyết thanh, sắt và độ bão hòa transferrin

Những bệnh nhân có sinh hồng cầu không hiệu quả cần được đánh giá về tình trạng quá tải sắt thứ phát, dựa vào ferritin huyết thanh, sắt huyết thanh huyết thanh, và độ bão hòa transferrin. Đo ferritin huyết thanh là xét nghiệm ban đầu đơn giản và trực tiếp nhất. Nồng độ cao (> 200 ng/mL [> 200 mcg/L] ở phụ nữ hoặc > 250 ng/mL [> 250 mcg/L] ở nam giới) thường xuất hiện ở tình trạng quá tải sắt thứ phát nhưng có thể là do những bất thường khác, chẳng hạn như bệnh hemochromatosis di truyền, rối loạn gan do viêm (ví dụ viêm gan virus mạn tính, Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, bệnh gan do rượu), ung thư, các rối loạn viêm hệ thống nhất định (ví dụ: viêm khớp dạng thấp, hội chứng thực bào máu), hoặc béo phì.

Nếu nồng độ ferritin bất thường, cần làm thêm các xét nghiệm bao gồm sắt huyết thanh (thường là > 300 mg/dL [> 53.7 millimole/L]) và khả năng gắn sắt (độ bão hòa transferrin thường > 50%). Hemochromatosis di truyền cần được loại trừ bằng bệnh sử và xét nghiệm di truyền. Độ bão hòa transferrin < 45% có giá trị tiên đoán âm là 97% đối với tình trạng quá tải sắt.