Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia

Đôi khi sử dụng phẫu thuật, tia laser để cắt bỏ, hoặc nút mạch những trường hợp có triệu chứng.

Liệu pháp bổ sung sắt đường uống hoặc đường tĩnh mạch

Có thể truyền máu

Đôi khi dùng thuốc chống tiêu sợi huyết (ví dụ: axit aminocaproic, axit tranexamic)

Đôi khi các chất ức chế sự tân tạo mạch (ví dụ, bevacizumab, pomalidomide, thalidomide)

Đối với hầu hết bệnh nhân, phương pháp điều trị bao gồm kết hợp nhiều biện pháp can thiệp, bao gồm điều trị tại chỗ chảy máu cam, can thiệp bằng laser và phẫu thuật đối với dị dạng động tĩnh mạch, truyền máu, bổ sung sắt và liệu pháp toàn thân bằng thuốc chống tiêu sợi huyết và thuốc ức chế tân sinh mạch. Ví dụ, tình trạng giãn mạch máu có thể tiếp cận được (ví dụ: ở mũi hoặc đường tiêu hóa qua nội soi) có thể được điều trị bằng phương pháp cắt bỏ bằng tia laser và thông động-tĩnh mạch ở phổi có thể được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật cắt bỏ hoặc nút mạch bằng cuộn.

Tổn thương gan có thể không phù hợp với phẫu thuật hoặc nút mạch. Đo nồng độ amoniac huyết thanh có thể giúp đánh giá mức độ luồng thông máu trong gan (1).

Có thể cần truyền máu nhiều lần.

Nhiều bệnh nhân cần điều trị bằng sắt theo đường uống liên tục để thay thế lượng sắt bị mất do chảy máu niêm mạc lặp đi lặp lại (xem Điều trị thiếu máu do thiếu sắt). Nhiều bệnh nhân cũng cần dùng sắt theo đường tĩnh mạch (IV) và đôi khi cần dùng erythropoietin tái tổ hợp.

Điều trị nội khoa ngày càng được sử dụng nhiều hơn để điều trị chứng giãn mạch xuất huyết di truyền và có thể làm giảm nhu cầu truyền hồng cầu, bổ sung sắt và can thiệp bằng phẫu thuật (2, 3). Các phương án bao gồm thuốc ức chế tiêu sợi huyết (ví dụ: axit aminocaproic, axit tranexamic) và thuốc ức chế sự hình thành mạch máu (ví dụ: bevacizumab, pomalidomide, thalidomide, pazopanib) (4). Bevacizumab, nói riêng, đã được chứng minh là làm giảm tỷ lệ chảy máu mũi và đường tiêu hóa ở những bệnh nhân mắc chứng giãn mạch xuất huyết di truyền (5, 6, 2). Ngoài ra, một thử nghiệm so sánh pomalidomide với giả dược đã chứng minh có cải thiện đáng kể về mặt thống kê về mức độ nặng của chảy máu cam và điểm số chất lượng cuộc sống theo bệnh cụ thể (7).

Để tránh tình trạng nút mạch là các hạt vật chất nghịch thường lên não thông qua thông động-tĩnh mạch phổi, tất cả các dịch truyền tĩnh mạch cần phải được truyền qua bộ lọc.