Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)

Chăm sóc hỗ trợ tương tự trong các thể bệnh bạch cầu cấp và có thể bao gồm

Truyền máu

Thuốc kháng sinh

Truyền dịch và kiềm hóa nước tiểu

Hỗ trợ tâm lý

Truyền khối hồng cầu và đôi khi là khối tiểu cầu khi cần thiết cho những bệnh nhân bị chảy máu hoặc thiếu máu. Truyền tiểu cầu dự phòng được thực hiện khi tiểu cầu giảm xuống < 10.000/mcL (< 10 × 109/L). Thiếu máu (nồng độ hemoglobin < 7 hoặc 8 g/dL [ 70 to 80 g/L]) được điều trị bằng cách truyền khối hồng cầu. Truyền bạch cầu hạt thường không được sử dụng.

Thuốc kháng sinh thường cần thiết để dự phòng và điều trị vì bệnh nhân bị ức chế miễn dịch; ở những bệnh nhân như vậy, nhiễm trùng có thể tiến triển nhanh chóng với ít tiền dược lâm sàng. Sau khi thực hiện các nghiên cứu và nuôi cấy thích hợp, những bệnh nhân sốt có số lượng bạch cầu trung tính < 500/mcL (< 0,5 × 109/L) nên bắt đầu điều trị bằng kháng sinh diệt khuẩn phổ rộng có hiệu quả chống lại các vi khuẩn gram dương và gram âm (ví dụ: ceftazidime, piperacillin/tazobactam, meropenem). Nhiễm nấm, đặc biệt là viêm phổi, có thể phát sinh và khó chẩn đoán, vì vậy chụp CT ngực để phát hiện viêm phổi do nấm cần phải được thực hiện sớm (tức là trong vòng 72 giờ sau khi có biểu hiện sốt giảm bạch cầu, tùy theo mức độ nghi ngờ). Nên dùng liệu pháp kháng nấm theo kinh nghiệm nếu liệu pháp kháng khuẩn không hiệu quả trong vòng 72 giờ. Có sự tương tác thuốc-thuốc đáng kể giữa vincristine, thường được sử dụng trong tất cả các phác đồ điều trị, và thuốc chống nấm azole. Ở những bệnh nhân bị viêm phổi dai dẳng, nhiễm Pneumocystis jirovecii hoặc nghi ngờ và xác định nhiễm virus bằng nội soi phế quản và rửa phế quản phế nang và điều trị thích hợp.

Posaconazole, một thuốc chống nấm triazole thế hệ 2, được chỉ định để dự phòng ban đầu ở những bệnh nhân 13 tuổi có nguy cơ cao bị xâm lấn Aspergillus hoặc Candida nhiễm trùng do ức chế miễn dịch (ví dụ, những người nhận ghép tế bào gốc tạo máu mắc bệnh ghép so với vật chủ). Ở những bệnh nhân bị ức chế miễn dịch do thuốc (ví dụ: sử dụng corticosteroid kéo dài để điều trị ALL), sulfamethoxazole/trimethoprim (TMP/SMX), dapsone, atovaquone hoặc pentamidine được chỉ định để ngăn ngừa viêm phổi do P. jirovecii. Acyclovir hoặc valacyclovir dự phòng thường được khuyến cáo cho tất cả các bệnh nhân.

Truyền dịch, kiềm hóa nước tiểu bằng natri bicacbonat tĩnh mạch, và allopurinol hoặc rasburicase có thể ngăn ngừa và điều trị tăng axit uric máu, tăng phosphate máu, hạ và tăng kali máu, (ví dụ hội chứng phân ly giải u) xảy ra do sự ly giải nhanh các tế bào bạch cầu trong giai đoạn điều trị ban đầu (trong ALL). Tăng axit uric máu có thể được giảm thiểu bằng cách giảm chuyển đổi xanthine thành axit uric bằng cách cho allopurinol (một chất ức chế men xanthine) hoặc rasburicase (một enzym urate-oxidase tái tổ hợp) trước khi bắt đầu hóa trị. Bệnh nhân thiếu men G6PD có thể bị tan máu nặng do rasburicase, chống chỉ định ở những bệnh nhân này.

Hỗ trợ tâm lý có thể giúp bệnh nhân và gia đình của họ trải qua cơn sốc của bệnh tật và sự chặt chẽ của điều trị đối với một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.