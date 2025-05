Các bác sĩ lâm sàng nên biết tất cả các thuốc bệnh nhân của họ hiện đang dùng, bao gồm thuốc do cả các bác sĩ khác kê đơn và tất cả các loại thuốc không kê toa, các sản phẩm thảo dược và các chất bổ sung dinh dưỡng. Khuyến khích bác sĩ hỏi bệnh nhân các câu hỏi liên quan đến chế độ ăn uống và uống rượu. Cần kê đơn ít thuốc nhất với liều thấp nhất trong thời gian ngắn nhất có thể. Tác dụng mong muốn và không mong muốn, của tất cả các thuốc được dùng phải được xác định bởi vì những tác dụng này thường bao gồm cả các ảnh hưởng do tương tác thuốc. Nếu có thể, cần sử dụng thuốc có phạm vi an toàn rộng để bất kỳ tương tác không lường trước nào không gây độc.

Bệnh nhân cần được theo dõi và kiểm soát các tác dụng không mong muốn, đặc biệt sau khi thay đổi phương pháp điều trị; một số tương tác (ví dụ, những tác động do cảm ứng enzym) có thể xuất hiện ≥ 1 tuần. Tương tác thuốc nên được xem như là một nguyên nhân có thể gây ra bất kỳ vấn đề không mong muốn nào. Khi xảy ra đáp ứng lâm sàng không mong muốn, bác sĩ nên xác định nồng độ thuốc trong huyết thanh của các thuốc bệnh nhân đang sử dụng, tham khảo y văn hoặc chuyên gia về tương tác thuốc và điều chỉnh liều dùng của thuốc cho đến khi đạt được hiệu quả mong muốn. Nếu hiệu chỉnh liều dùng của thuốc không có hiệu quả, nên thay thế bằng thuốc khác không tương tác với các thuốc đang được dùng.