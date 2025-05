Tổng quan về tổn thương do lặn

Hơn 1000 chấn thương liên quan đến lặn xảy ra hàng năm ở Hoa Kỳ; > 10% số chấn thương gây tử vong. Các tổn thương tương tự có thể xảy ra đối với công nhân làm việc trong hầm hoặc với thùng lặn (các cấu trúc giữ nước kín được sử dụng cho xây dựng), trong đó không khí áp lực cao được sử dụng để loại trừ nước ra khỏi các khu vực làm việc.

Nhiều tổn thương liên quan đến áp suất cao tạo ra ở độ sâu lớn hoặc trong một thùng lặn, do trọng lượng nước phía trên cộng với áp suất khí quyển tại bề mặt. Ở độ sâu 10 m (33 ft), nước biển tạo áp suất tương đương với áp suất khí quyển tiêu chuẩn ở mực nước biển, là 1,03 kg/cm2 (14,7 lb/sq in), 760 mm Hg, hoặc 1 atm tuyệt đối. (ATA); do đó, tổng áp suất ở độ sâu đó là 2 ATA. Thêm mỗi 10 m (33 ft) đi xuống sẽ tăng thêm 1 ATA.

Lượng khí trong khoang cơ thể tỉ lệ nghịch với áp suất bên ngoài; sự gia tăng hoặc giảm thể tích khí do sự thay đổi áp suất gây ra các lực trực tiếp có thể phá vỡ các loại mô khác nhau trong cơ thể (barotrauma). Lượng khí hoà tan trong máu tăng lên khi áp suất xung quanh tăng lên. Tăng thể tích khí có thể gây thương tích trực tiếp (ví dụ, nhiễm độc nitơ, độc tính oxy) hoặc gián tiếp khi đi lên vùng cao do sự giảm áp suất của máu hoặc mô bão hòa quá mức giải phóng ra bong bóng nitơ (bệnh giảm áp). Tắc mạch máu do khí có thể là kết quả của tổn thương khí áp hoặc bệnh giảm áp. Thuật ngữ bệnh giảm áp đề cập đến bệnh giảm áp hoặc thuyên tắc động mạch do khí.

Một số bệnh lý nếu gây ra các triệu chứng khi ở độ sâu, thì có thể gây mất khả năng vận động hoặc mất phương hướng và do đó dẫn đến đuối nước (xem bảng Các chống chỉ định y tế cụ thể đối với lặn).

Đối với các tổn thương có liên quan đến lặn khác (ví dụ, đuối nước, hạ thân nhiệt, chấn thương), xem ở chương khác trong CẨM NANG.

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân bị tổn thương do lặn hoặc do khí nén có thể liên lạc với Hệ thống cảnh báo thợ lặn: 919-684-9111 trong trường hợp cấp cứu và 919-684-2948 để biết những thông tin khác. Tư vấn từ bác sĩ đến bác sĩ Duke Dive Medicine: 919-684-8111.