Ngộ độc khí khi lặn

Say Nitơ

Khi khí nén được hít thở ở độ sâu > 30 m (> 100 ft), áp suất riêng phần của nitơ có thể gây hiệu ứng gây tê giống với hiệu ứng của nitơ oxit. Trạng thái mê man do nitơ ("trạng thái say sâu") gây ra các triệu chứng và dấu hiệu tương tự như say rượu (ví dụ: suy giảm hoạt động trí tuệ và thần kinh cơ, thay đổi hành vi và tính cách). Sự suy giảm khả năng phán đoán có thể dẫn đến chết đuối. Ảo giác và mất ý thức có thể xảy ra ở độ sâu > 91 m (> 300 ft).

Bởi vì thợ lặn hồi phục nhanh chóng trong quá trình ngoi lên, chẩn đoán thường dựa trên bệnh sử. Điều trị đòi hỏi phải ngoi lên ngay lập tức nhưng được kiểm soát. Có thể ngăn ngừa tình trạng mê man do nitơ bằng cách sử dụng helium (thay vì nitơ, như trong khí nén tiêu chuẩn) để pha loãng oxy khi lặn sâu vì heli thiếu các đặc tính gây mê của nitơ. Tuy nhiên, sử dụng hỗn hợp helium/oxy tinh khiết trong các cuộc lặn rất sâu (> 180 m [> 600 ft]) làm tăng nguy cơ hình thành hội chứng thần kinh áp suất cao.