Vũ khí phóng xạ

Bức xạ ion hóa và ảnh hưởng của nó được thảo luận chi tiết ở phần khác (xem Phơi nhiễm và ô nhiễm bức xạ). Thương vong hàng loạt do bức xạ ion hóa có thể là kết quả của vụ nổ một thiết bị hạt nhân (phân hạch) hoặc nhiệt hạch (hợp hạch), từ việc chất nổ thông thường bị nhiễm vật liệu phóng xạ (một loại vũ khí như vậy được gọi là thiết bị phát tán bức xạ hoặc bom bẩn), hoặc từ việc đặt (ví dụ: dưới ghế tàu điện ngầm) một nguồn bức xạ điểm ẩn (1).

Phơi nhiễm phóng xạ có thể liên quan

Ô nhiễm (bên ngoài hoặc bên trong)

Chiếu xạ

Cả hai

Ô nhiễm là tiếp xúc với chất phóng xạ, thường là bụi hoặc chất lỏng. Chiếu xạ là tiếp xúc với bức xạ chứ không phải chất phóng xạ.

Trong trường hợp sử dụng phóng xạ làm vũ khí, nó phải được xác định xem bệnh nhân đã bị phơi nhiễm (chiếu xạ), bị ô nhiễm hay không. Nếu nhiễm bẩn xảy ra, việc xác định xem nó là bên ngoài, bên trong, hoặc cả hai là cần thiết. Việc sử dụng từ viết tắt (xem bảng ASBESTOS*: Đánh giá cấp 2 các vụ tai biến thảm khốc do vũ khí hóa học hoặc xạ trị), sẽ hữu ích trong việc đưa ra các quyết định này .

Việc điều trị tổn thương do phơi nhiễm mang tính chất hỗ trợ, tập trung vào đường tiêu hóa (ví dụ: kiểm soát buồn nôn), ngăn ngừa (có thể cần cách ly) và kiểm soát nhiễm trùng, cũng như điều trị tình trạng suy tủy xương do bức xạ. Có thuốc giải độc đặc hiệu để điều trị tình trạng nhiễm bẩn bên trong bằng các đồng vị phóng xạ đã chọn; do đó, việc xác định đồng vị hoặc các đồng vị liên quan là rất quan trọng. Một nguồn tài nguyên lâm sàng để chẩn đoán và quản lý thương vong do bức xạ là mô-đun trực tuyến và có thể tải xuống, Xử trí nội khoa cấp cứu về bức xạ (REMM).

