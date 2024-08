Cách phục hồi vết rách bằng các mũi khâu rời đơn giản

Để thắt nút đầu tiên, quấn đầu kim (đầu dài) của đường khâu QUA đầu của kìm kẹp kim hai lần. Việc quấn hai lần tạo thành chân của nút thắt bác sĩ phẫu thuật, ngăn không cho lần thắt nút đầu tiên bị lỏng. Tiếp theo, xoay kìm kẹp kim 90 độ và nắm lấy đầu tự do (ngắn) của chỉ. Kéo hai tay ngược chiều nhau để tạo nút thắt đầu tiên xuống da một cách an toàn nhưng không chặt; các mũi khâu chặt có nguy cơ cắt vào da và gây thiếu máu cục bộ do phù nề vết thương sẽ xuất hiện trong vài giờ tiếp theo.