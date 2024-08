Đớt dây chằng khớp cổ chân

Đánh giá lâm sàng

Đôi khi chụp X-quang để loại trừ gãy xương

Hiếm khi chụp MRI

Chẩn đoán đứt dây chằng cổ chân đầu tiên là lâm sàng; không phải mọi bệnh nhân đều cần đến chụp X-quang.

Nghiệm pháp áp lực để đánh giá độ toàn vẹn của dây chằng là rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân có dấu hiệu đau, sưng hoặc co cơ, các xét nghiệm thường trì hoãn cho đến khi X-quang loại trừ được gãy xương. Ngoài ra, sưng và co cơ có thể làm khó đánh giá độ vững của khớp; do đó, kiểm tra lại sau vài ngày. Cổ chân có thể được cố định cho đến khi có thể thăm khám được.

Test rút ngăn kéo trước được thực hiện để đánh giá sự vững của dây chằng sên-mác trước và do đó giúp phân biệt giữa độ 2 và 3 trong đứt dây chằng cổ chân bên ngoài. Để làm thử nghiệm này, bệnh nhân ngồi hoặc nằm ngửa, đầu gối ít nhất là hơi gập lại; một trong hai tay của bác sĩ lâm sàng ngăn cản động tác hướng về phía trước của xương chày đầu xa phía trước trong khi tay kia ôm lấy gót chân, kéo nó về phía trước. Chuyển động về phía trước của bàn chân cho thấy một vết rách độ 3.

Bong gân ở phần cao của cổ chân làm tổn thương các dây chằng chày-mác trước dưới và dây chằng chày-mác dưới sau và màng gian cốt cần phải được xem xét khi lật ra ngoài là cơ chế và khi lật ra ngoài gây ra đau; khớp chày-mác ở xa, ngay gần vòm xương sên, có thể ấn đau.

Nếu các phát hiện gợi ý đứt dây chằng delta hoặc mộng chày mác, bác sỹ nên kiểm tra để tìm các dấu hiệu gãy đầu gần xương mác.

Đứt dây chằng cổ chân nên được phân biệt với vỡ xương đốt bàn 5, chấn thương gân Achilles, và vỡ xương sên, có thể gây ra các triệu chứng tương tự.