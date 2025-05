David Geffen School of Medicine at UCLA

Chuột rút do nhiệt

Chuột rụt do nóng là những chứng chuột rút cơ bắp gây đau thường xuất hiện ở các cơ được vận động nặng trong môi trường nóng và ẩm.

Mặc dù việc gắng sức có thể gây chuột rút trong thời tiết mát mẻ, nhưng các chứng chuột rút đó không liên quan đến nhiệt và có thể phản ánh sự thiếu thể lực. Ngược lại, chuột rút do nhiệt có thể xảy ra trong cơ thể phù hợp với những người đổ mồ hôi và bổ sung nước thay vì nước muối, do gây ra hạ natri máu. Chuột rút do nhiệt là phổ biến ở những đối tượng sau đây:

Người lao động thủ công (ví dụ như nhân viên phòng máy, công nhân thép, thợ lợp mái nhà, thợ mỏ)

Các học viên quân đội

Vận động viên

Chuột rút xảy ra đột ngột, thường xảy ra ở cơ của các chi. Chuột rút có thể bắt đầu, trong hoặc sau khi tập thể dục. Đau nặng và co thắt cơ có thể làm mất khả năng vận động tay và chân. Nhiệt độ là bình thường, và các phát hiện khác thì không đáng kể. Co thắt thường kéo dài vài phút đến vài giờ. Chẩn đoán dựa trên tiền sử và đánh giá lâm sàng.

(Xem thêm Tổng quan về Bệnh nhiệt.)