Aminoglycosides được sử dụng cho

Aminoglycosides hoạt động chống lại hầu hết các vi khuẩn hiếu khí và kị khí không bắt buộc nhưng không hoạt động chống lại kị khí và hầu hết các vi khuẩn gram dương, trừ hầu hết các staphylococci; tuy nhiên, một số trực khuẩn Gram âm và tụ cầu vàng đã kháng.

Aminoglycosides hoạt tính chống lại P. aeruginosa bao gồm tobramycin (đặc biệt), gentamicin và amikacin. Streptomycin, neomycin, và kanamycin không hoạt động chống lại P. aeruginosa. Gentamicin và tobramycin có cùng phổ kháng khuẩn đối với vi khuẩn Gram âm, nhưng tobramycin hoạt động mạnh hơn P. aeruginosa và gentamicin hoạt động mạnh hơn Serratia marcescens. Amikacin thường hoạt động chống lại các mầm bệnh chống gentamicin và tobramycin.

Aminoglycosides thường không được sử dụng một mình, trừ khi được sử dụng cho bệnh dịch hạch và bệnh sốt thỏ. Chúng thường được sử dụng với phổ rộng beta-lactam cho nhiễm trùng nghiêm trọng nghi ngờ là do một loài trực khuẩn gram âm. Tuy nhiên, do sự gia tăng đề kháng với aminoglycoside, một fluoroquinolone có thể được thay thế cho aminoglycoside trong phác đồ theo kinh nghiệm ban đầu tùy thuộc vào mô hình nhạy cảm với fluoroquinolone ở cộng đồng địa phương. Nếu mầm bệnh được phát hiện là nhạy cảm với kháng sinh đi kèm, các aminoglycosid có thể được ngừng lại sau 2 đến 3 ngày trừ khi một aminoglycoside nhạy cảm P. aeruginosa được xác định.

Gentamicin hoặc ít gặp hơn streptomycin có thể được sử dụng cùng với các kháng sinh khác để điều trị viêm nội tâm mạc do Streptococci hoặc Enterococci. Enterococci kháng aminoglycoside đã trở thành vấn đề phổ biến. Bởi vì điều trị viêm nội tâm mạc do enterococ đòi hỏi phải sử dụng lâu dài một chất aminoglycosid độc hại và độc thận, cộng với một loại thuốc hoạt tính lên thành tế bào vi khuẩn (ví dụ penicillin, vancomycin) để đạt được sự kết hợp diệt khuẩn, việc chọn aminoglycosid phải dựa trên thử nghiệm nhạy cảm in vitro. Sự nhạy cảm in vitro của aminoglycosides được dự đoán khi liệu pháp aminoglycoside liều thấp được kết hợp với một loại thuốc có hoạt tính lên thành tế bào. Nếu chủng nhạy cảm với gentamicin và streptomycin ở mức cao, gentamicin được ưu tiên vì mức độ huyết thanh có thể được xác định và độc tính thấp hơn. Mức kháng enterococcal ở mức độ cao đối với gentamicin in vitro không loại trừ tính nhạy cảm của các chủng này với nồng độ cao streptomycin; trong những trường hợp như vậy, streptomycin nên được sử dụng nếu các chủng này nhạy cảm với nồng độ streptomycin cao.

Có ít lựa chọn điều trị cho viêm nội tâm mạc do enterococci vì chúng kháng cao gentamicin và streptomycin; Không có sự kết hợp giữa các thuốc có hoạt tính lên vách tế bào/phối hợp aminoglycoside với viêm nội tâm mạc do các chủng này, nhưng sự kết hợp của các thuốc hoạt động trên vách tế bào ampicillin và ceftriaxone gần đây đã cho thấy hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ độc thận. Nhiều bác sĩ lâm sàng đã bắt đầu sử dụng ampicillin cộng với ceftriaxone hơn là ampicillin và gentamicin viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn Enterococcus faecalis, ngay cả đối với các chủng không có kháng aminoglycosid, vì hiệu quả tương tự và độc tính ít hơn.

Streptomycin bị hạn chế sử dụng do kháng thuốc và độc tính. Nó được sử dụng để điều trị bệnh sốt thỏ và bệnh dịch hạch, và với các kháng sinh khác, để điều trị lao. Kanamycin vẫn có thể đóng một vai trò nào đó trong điều trị một số trường hợp bệnh lao kháng đa thuốc kết hợp với các kháng sinh khác.

Vì độc tính, neomycin bị giới hạn sử dụng tại chỗ với một lượng nhỏ. Neomycin có sẵn cho việc sử dụng ở mắt, tai, miệng và rửa bàng quang. Neomycin uống được sử dụng ngay tại chỗ chống lại hệ vi sinh vật vùng ở đường ruột để chuẩn bị ruột trước khi phẫu thuật và để điều trị chứng hôn mê ở gan.