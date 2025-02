Vancomycin có hoạt tính chống lại

Hầu hết các vi khuẩn gram dương và trực khuẩn bao gồm hầu hết Staphylococcus aureus và các chủng staphylococc không sinh coagulase đều kháng penicillins và cephalosporins

Nhiều chủng cầu khuẩn ruột (chủ yếu là Enterococcus faecalis)

Tuy nhiên, nhiều chủng Enterococci và một số chủng S. aureus là kháng.

Vancomycin thường được sử dụng trong trường hợp nhiễm trùng nặng và viêm nội tâm mạc do các nguyên nhân sau (ngoại trừ các chủng kháng vancomycin):

S. aureus kháng methicillin

Staphylococci kháng methicillin không sinh coagulase

Một số Phế cầu khuẩn kháng beta-lactam và đa kháng thuốc

Liên cầu tan huyết beta (khi beta-lactam không thể dùng vì dị ứng thuốc hoặc kháng thuốc)

Corynebacterium các loài C. jeikeium và C. striatum

Streptococci Viridans (khi beta-lactam không thể dùng vì dị ứng thuốc hoặc kháng thuốc)

Enterococci (khi β-lactam không thể dùng vì dị ứng thuốc hoặc kháng thuốc)

Tuy nhiên, vancomycin kém hiệu quả hơn so với beta-lactam kháng tụ cầu đối với nhiễm trùng S. aureus nhạy cảm với methicillin. Vancomycin được sử dụng cùng với các kháng sinh khác khi điều trị viêm nội tâm mạc van nhân tạo do tụ cầu âm tính với coagulase kháng methicillin hoặc viêm nội tâm mạc do cầu khuẩn. Vancomycin cũng đã được sử dụng như một loại kháng sinh thay thế cho bệnh viêm màng não do phế cầu khuẩn do các chủng giảm độ nhạy cảm với penicillin; tuy nhiên, khả năng thâm nhập thất thường của vancomycin vào dịch não tủy (đặc biệt là khi sử dụng đồng thời với dexamethasone) và các báo cáo về thất bại lâm sàng khiến hiệu quả của vancomycin trở nên kém tối ưu khi sử dụng đơn độc để điều trị viêm màng não do phế cầu khuẩn.

Vancomycin đường uống được sử dụng để điều trị tiêu chảy do Clostridioides (trước đây là Clostridium) difficile gây ra (viêm đại tràng màng giả). Vancomycin được khuyến nghị hơn metronidazole trong giai đoạn đầu của nhiễm C. difficile không nghiêm trọng. Thuốc được ưu tiên hơn metronidazole cho những bệnh nhân bị nhiễm C. difficile nặng và được ưu tiên cho những bệnh nhân không đáp ứng với metronidazole. Tuy nhiên, hướng dẫn thực hành lâm sàng về xử trí nhiễm trùng do Clostridioides difficile ở người lớn năm 2021 của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) và Hiệp hội Dịch tễ học Y tế Hoa Kỳ (SHEA) khuyến nghị rằng nên sử dụng fidaxomicin (nếu có) thay vì vancomycin đối với nhiễm trùng do C. difficile vì fidaxomicin làm giảm nguy cơ tái phát.