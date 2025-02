University of Washington School of Pharmacy

Carbapenems bao gồm

Ertapenem

Imipenem

Meropenem

Tebipenem

Carbapenems là thuốc kháng sinh beta-lactam có hoạt tính diệt khuẩn có phổ rộng rất rộng. Chúng đang hoạt động kháng lại

Trực khuẩn gram âm

Kỵ khí

Hầu hết các vi khuẩn Enterobacterales (bao gồm cả những vi khuẩn sản xuất AmpC beta-lactamase và beta-lactamase phổ mở rộng [ESBL], mặc dù Proteus mirabilis có xu hướng có nồng độ ức chế tối thiểu imipenem [MIC] cao hơn)

Staphylococci và streptococci, bao gồm Streptococcus pneumoniae nhạy cảm với methicillin (ngoại trừ những chủng có độ nhạy penicillin giảm)

Hầu hết các chủng Enterococcus faecalis và nhiều chủng Pseudomonas aeruginosa, kể cả những chủng kháng penicillin và cephalosporin phổ rộng, đều nhạy cảm với imipenem và meropenem nhưng lại kháng ertapenem. Tuy nhiên, meropenem ít có tác dụng chống lại E. faecalis hơn imipenem. Carbapenems hoạt động cùng với aminoglycosides hoạt động chống lại P. aeruginosa. Tuy nhiên, E. faecium, Stenotrophomonas maltophilia, và staphylococci kháng methicillin là kháng.

Imipenem và meropenem xâm nhập vào dịch não tủy khi màng não bị viêm. Meropenem được sử dụng cho viêm màng nãodo trực khuẩn gram âm; imipenem không được sử dụng trong viêm màng não vì có thể gây co giật. Hầu hết các cơn co giật xảy ra ở những bệnh nhân có những bất thường về thần kinh trung ương hoặc suy thận ở những người dùng liều cao.

Kháng carbapenem việc sử dụng mở rộng carbapenems đã dẫn đến một số kháng carbapenem. Sự phát triển này gây lo ngại vì carbapenems thường là biện pháp cuối cùng để điều trị các vi khuẩn gram âm kháng thuốc, đặc biệt là những vi khuẩn sản sinh ra AmpC và beta-lactamase phổ rộng, phá hủy hầu hết các beta-lactam ngoại trừ carbapenems. Cơ chế kháng carbapenem phổ biến nhất là Sản xuất carbapenemase Tuy nhiên, kháng carbapenem cũng có thể là trung gian bởi sự mất hoặc thay đổi các kênh porin, biểu hiện của bơm efflux, hoặc thay đổi protein gắn penicillin (PBP). Nhiều carbapenemase được mã hóa trên các plasmid, tạo điều kiện cho sự lan truyền của các gen kháng thuốc giữa các sinh vật cùng loài hoặc thậm chí các loài vi khuẩn khác. Nếu xác định được các mầm bệnh sản sinh carbapenemase ở bệnh nhân, cần phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa nhiễm trùng và làm sạch môi trường. Các thuốc ức chế beta-lactamase mới, avibactam, relebactam và vaborbactam, có thể ức chế hầu hết các carbapenemase nhưng không hiệu quả đối với metallico-beta-lactamase (một loại carbapenemase sử dụng kẽm phản ứng tại vị trí hoạt động để phá hủy carbapenem). Đồng công thức bào chế của avibactam với ceftazidime, vaborbactam với meropenem, hoặc Explbactam với imipenem làm tăng hoạt tính chống lại các mầm bệnh tạo ra serine carbapenemases. Ví dụ về carbapenemase serine bao gồm Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) và OXA beta-lactamase.