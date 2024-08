Nhiễm trùng mô mềm Clostridial

Các triệu chứng và dấu hiệu của nhiễm trùng mô mềm do Clostridial

Viêm mô tế bào Clostridial là một nhiễm trùng khu trú trên bề mặt vết thương, thường xảy ra ≥ 3 ngày sau khi bị thương. Nhiễm trùng có thể lan rộng trên bề mặt, thường có bằng chứng lép bép rõ và tạo ra nhiều bong bóng khí, nhưng độc tính ít nghiêm trọng hơn so với hoại tử cơ, và rất ít đau Phỏng nước đen thường thấy rõ ràng, với dịch tiết nâu có mùi rất thối. Phỏng nước đen thường thấy rõ ràng, với dịch tiết nâu có mùi rất thối. Hiếm gặp sự thay đổi màu sác và phù nề ở ngọn chi. Nhiễm trùng da do Clostridial liên quan đến sự tắc nghẽn mạch máu nguyên phát của một chi hiếm khi tiến triển đến hoại tử cơ nặng do độc tố và vượt ra ngoài ranh giới cơ.

Viêm cơ do clostridium (nhiễm trùng cơ có mủ mà không bị hoại tử) phổ biến nhất ở những người tiêm chích ma túy. Bệnh tương tự như viêm mủ cơ do Staphylococcus nhưng không có các triệu chứng toàn thân của hoại tử cơ do clostridial. Triêu chứng thường xay ra là phù, đau và có khí. Nhiễm trùng lan nhanh và có thể tiến triển thành hoại tử cơ.

Trong hoại tử cơ do clostridial (hoại thư sinh hơi), đau dữ dội là triệu chứng đầu tiên, kể cả khi chưa có biểu hiện lâm sàng. Vị trí vết thương ban đầu có thể nhợt nhạt, sau đó trở thành đỏ hoặc màu đồng, thường có mụn nước hoặc phỏng nước, cuối cùng chuyển sang màu xanh đen. Vùng tổn thương phù nề, ấn mềm lan tỏa Tiếng lép bép ít rõ ràng ở giai đoạn đầu so với viêm mô tế bào do clostridial nhưng cuối cùng có thể sờ thấy ở khoảng 80% bệnh nhân. Vết thương và dịch tiết có mùi thối đặc biệt.

Cùng với sự tiến triển của bệnh, bệnh nhân xuất hiện nhiễm độc, với nhịp tim nhanh, xanh nhợt và hạ huyết áp. Sốc và suy thận có thể xảy ra, mặc dù bệnh nhân thường tỉnh táo cho đến giai đoạn cuối. Nhiễm khuẩn huyết, đôi khi có tan máu rầm rộ, xuất hiện ở khoảng 15% bệnh nhân bị hoại thư sinh hơi sau chấn thương.

Bất cứ khi nào có tan máu lớn xảy ra, do suy thận cấp và nhiễm trùng máu, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 70 đến 100%.