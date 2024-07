Nhiễm Clostridial trong ổ bụng và trong tiểu khung

Nhiễm khuẩn huyết là một biến chứng sau nhiễm trùng ổ bụng từ nhiễm Clostridial tử cung. Các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt, ớn lạnh, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, hạ huyết áp, nhịp tim nhanh, vàng da, xanh tím, và thiểu niệu.

Trong số bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do C. perfringens, 7 đến 15% các trường hợp có thể xảy ra tan huyết cấp tính trong lòng mạch máu lớn. Những bệnh nhân này có vàng da; huyết thanh và nước tiểu đỏ. Hồng cầu tròn, các tế bào bóng ma, và đôi khi C. perfringens có thể quan sát được trên tiêu bản nhuộm của bệnh phẩm máu. Cấy máu dương tính với C. perfringens.

Nhiễm khuẩn huyết do Clostridial gây suy đa tạng và thường tử vong, thường trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện.