Clostridioides (formerly Clostridium) difficile–Induced Diarrhea

1. Kelly CR, Fischer M, Allegretti JR, et al : ACG Clinical Guidelines: Prevention, diagnosis, and treatment of Clostridioides difficile infections. Am J Gastroenterol 116(6):1124–1147, 2021 doi: 10.14309/ajg.0000000000001278. Clarification and additional information . Am J Gastroenterol 117(2):358, 2022.

2. Johnson S, Lavergne V, Skinner AM, et al: Clinical practice guideline by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA): 2021 Focused update guidelines on management of Clostridioides difficile infection in adults. Clin Infect Dis 73(5):e1029–e1044, 2021 doi: 10.1093/cid/ciab549