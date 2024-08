Bệnh Onchocerciasis (Mù sông)

Không có thuốc nào được chứng minh là có khả năng chống lại nhiễm trùng O. volvulus. Tuy nhiên, việc sử dụng ivermectin hàng năm hoặc nửa năm cho quần thể ở những vùng lưu hành bệnh sẽ kiểm soát hiệu quả bệnh cận lâm sàng và bệnh chưa được chẩn đoán và do đó có thể làm giảm sự lây truyền. Bệnh do Onchocerca volvulus hầu như đã bị tiêu diệt ở các nước Tây Phi tham gia (ngoại trừ Sierra Leone) bằng cách phun thuốc trừ sâu trên không tại các địa điểm sinh sản Simulium và điều trị bằng ivermectin cho các bệnh nhân trong Chương trình Kiểm soát onchocerciasis do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ đã kết thúc vào năm 2002. Việc điều trị trên quy mô lớn với ivermectin đã dẫn đến việc loại bỏ bệnh do Onchocerca volvulus khỏi một số khu vực lưu hành bệnh và đang tiếp tục ở những nơi bệnh vẫn tồn tại (WHO: bệnh do Onchocerca volvulus).

Vết đốt do Simulium có thể được giảm thiểu bằng cách tránh những khu vực bị ô nhiễm bởi ruồi, bằng cách mặc quần áo bảo vệ, và có thể bằng cách tự do áp dụng các chất chống côn trùng.