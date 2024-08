Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;

Listeriosis là bệnh nhiễm trùng máu, viêm màng não, viêm não, viêm da, hội chứng tuyến mắt, nhiễm trùng tử cung và trẻ sơ sinh, hoặc hiếm khi gây viêm nội tâm mạc do loài Listeria. Các triệu chứng khác nhau với hệ thống cơ quan bị ảnh hưởng. Nhiễm trùng trong tử cung có thể gây tử vong cho thai nhi. Chẩn đoán bằng cách phân lập trong phòng thí nghiệm. Điều trị bao gồm penicillin hoặc ampicillin (thường với nhóm aminoglycoside) hoặc trimethoprim/sulfamethoxazole.

(Xem thêm Bệnh do listeria sơ sinh.)

Listeria là vi khuẩn nhỏ, kháng axit, không có vỏ bọc, không hình thành bào tử, tan máu beta, hiếu khí, và hiếu khí tuỳ tiện với vi khuẩn gram dương giả ngẫu nhiên là những đặc điểm giúp chúng di động. Chúng hiện diện trên toàn thế giới trong môi trường và trong ruột của con người, động vật có vú không phải con người, chim và động vật giáp xác. Có một số loài Listeria, nhưng L. monocytogenes là mầm bệnh chính ở người.

Ở Mỹ, có khoảng 1600 trường hợp mắc bệnh do listeria hàng năm và khoảng 260 người tử vong (1). Cao điểm là vào mùa hè. Tỷ lệ cao nhất ở trẻ sơ sinh, ở người lớn ≥ 60 tuổi, và ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, kể cả bệnh nhân HIV/AIDS. Bệnh do listeria có khả năng cao gấp 10 lần ở phụ nữ mang thai và 24 lần ở phụ nữ gốc Tây Ban Nha đang mang thai so với những người trong dân số nói chung (1).

Đường lây truyền Bởi vì L. monocytogenes là phổ biến trong môi trường, khả năng nhiễm rất nhiều trong quá trình sản xuất thực phẩm. Hầu như tất cả các loại thực phẩm đều có thể chứa và truyền L. monocytogenes, nhưng nhiễm trùng thường xảy ra qua việc ăn các sản phẩm sữa bị nhiễm, rau sống, thịt, hoặc, đặc biệt là các thực phẩm làm lạnh mà không cần nấu ăn trước khi ăn. Ô nhiễm được ưa chuộng bởi khả năng L. monocytogenes sống và phát triển ở nhiệt độ tủ lạnh. Nhiễm trùng cũng có thể xảy ra do tiếp xúc trực tiếp với và trong quá trình giết mổ động vật bị nhiễm bệnh. Ngọc trai & cạm bẫy

Các yếu tố nguy cơ Bởi vì L. monocytogenes nhân lên trong môi trường nội bào, để kiểm soát listeriosis đòi hỏi phải có miễn dịch qua trung gian tế bào; do đó, những người sau đây có nguy cơ cao: Bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Trẻ sơ sinh

Người cao tuổi

Phụ nữ mang thai Ở phụ nữ mang thai, nhiễm listeria thường nhẹ. Tuy nhiên, bệnh nhiễm trùng này có thể lây lan trước và trong khi sinh từ mẹ sang con và có thể gây sẩy thai tự nhiên, thai chết lưu, sinh non hoặc trẻ sơ sinh tử vong sớm. Listeria có thể gây nhiễm trùng đe dọa tính mạng ở trẻ sơ sinh (xem Bệnh do listeria ở trẻ sơ sinh), bao gồm vãng khuẩn huyết và viêm phổi và là nguyên nhân phổ biến gây viêm màng não do vi khuẩn ở trẻ sơ sinh.

Tài liệu tham khảo chung 1. CDC: People at Risk—Pregnant Women and Newborns. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh do Listeria Nhiễm trùng huyết nguyên phát do listerial rất hiếm và gây sốt cao mà không có triệu chứng và dấu hiệu khu trú. Có thể viêm nội tâm mạc, viêm phúc mạc, viêm xương, viêm khớp, viêm túi mật và viêm màng phổi. Viêm dạ dày ruột có thể xảy ra sau khi ăn thức ăn bị ô nhiễm. Nhiễm trùng huyết trong thời kỳ mang thai có thể gây ra nhiễm trùng tử cung, nhiễm trùng ối, đẻ non, thai chết lưu hoặc nhiễm trùng sơ sinh. Viêm màng não do Listeria gây ra lên đến 20% số trường hợp ở trẻ sơ sinh và ở bệnh nhân > 60 tuổi. Hai mươi phần trăm các trường hợp tiến triển thành viêm não, hoặc viêm não lan tỏa hoặc hiếm hơn là viêm não và áp-xe não; Viêm não có biểu hiện thay đổi ý thức, liệt dây thần kinh sọ, dấu hiệu tiểu não và mất vận động hoặc cảm giác. Bệnh listeriosis ở mắt có thể gây ra viêm mắt và sưng hạch bạch huyết vùng (hội chứng Parinaud). Nó có thể theo sau khi tiêm kết mạc và nếu không được điều trị, có thể tiến triển đến bệnh nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não.

Chẩn đoán bệnh do Listeria Nuôi cấy Nhiễm trùng listeria được chẩn đoán bằng cách nuôi cấy máu hoặc dịch não tuỷ. Phòng thí nghiệm phải được thông báo khi nghi ngờ L. monocytogenes vì dễ nhầm với vi khuẩn bạch hầu. Trong tất cả các nhiễm trùng listerial, các chuẩn độ IgG agglutinin đạt đỉnh từ 2 đến 4 tuần sau khi bắt đầu.

Điều trị bệnh do Listeria Ampicillin hoặc penicillin G, thường dùng kèm theo aminoglycoside Viêm màng não do listerial được điều trị tốt nhất với ampicillin 2 g tiêm tĩnh mạch mỗi 4 giờ. Hầu hết các nhà chức trách khuyên dùng thêm gentamicin (1 mg/kg tĩnh mạch mỗi 8 giờ) dựa trên sự hiệp đồng trong ống nghiệm. Cephalosporin không có hiệu quả. Để điều trị viêm màng não ở trẻ sơ sinh, xem Liệu pháp kháng sinh đặc hiệu cho vi sinh vật. Viêm nội tâm mạc và vãng khuẩn huyết nguyên phát do listeria được điều trị bằng ampicillin 2 g đường tĩnh mạch, 4 giờ một lần cộng với gentamicin (để hiệp lực) được dùng trong 6 tuần (đối với viêm nội tâm mạc) hoặc 2 tuần (đối với vãng khuẩn huyết) sau khi hết sốt. Bệnh viêm mắt và viêm da do listeriosis nên điều trị với erythromycin 10 mg/kg uống mỗi 6 giờ, tiếp tục cho đến 1 tuần sau khi hết sốt. Cephalosporin không có hoạt tính in vitro và không được sử dụng; thất bại với vancomycin đã được báo cáo. Trimethoprim/sulfamethoxazole 5/25 mg/kg IV mỗi 8 giờ là một phương pháp thay thế. Linezolid có hoạt tính in vitro, nhưng thiếu kinh nghiệm trên lâm sàng.

Phòng ngừa bệnh do Listeria Bởi vì thực phẩm bị nhiễm bẩn là phổ biến và vì L. monocytogenes có thể sinh sản ở nhiệt độ trong tủ lạnh nên thực phẩm bị nhiễm bẩn nhẹ có thể bị nhiễm bẩn nặng ngay cả trong quá trình làm lạnh. Vấn đề này đặc biệt quan tâm khi thực phẩm (ví dụ như thực phẩm ăn liền trong tủ lạnh) được ăn mà không cần nấu thêm. Vì vậy vệ sinh thực phẩm phù hợp là rất quan trọng, đặc biệt đối với những người có nguy cơ cao (ví dụ bệnh nhân suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai, người cao tuổi). Những người có nguy cơ nên tránh ăn những thứ sau: Phô mai mềm làm từ sữa chưa tiệt trùng (ví dụ: feta, Brie, Camembert, queso fresco, queso blanco); sữa và sản phẩm sữa thô (chưa tiệt trùng), mặc dù nhiễm Listeria có thể xảy ra sau khi thanh trùng

Thực phẩm lạnh đã sẵn sàng để ăn (ví dụ: xúc xích, pate), trừ khi chúng được nung ở nhiệt độ bên trong 73,9°C (165°F) hoặc cho đến khi hơi nóng ngay trước khi ăn

Hải sản hun khói lạnh (ví dụ như nova-style, lox, cá trích hun khói, thịt hun khói, jerky), trừ khi nó đã được nấu chín