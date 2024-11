Bệnh Nocardiosis

Các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh do Nocardia

Nocardiosis thường bắt đầu như một nhiễm trùng phổi bán cấp tính như bệnh actinomycosis, nhưng Nocardia thường khu trú hoặc hệ tạo máu. Lan toả với sự hình thành khối áp xe có thể liên quan đến bất kỳ cơ quan nào nhưng thường ảnh hưởng đến não, da, thận, xương hoặc cơ.

U nấm do actinomyces Hình ảnh Hình ảnh do bác sĩ Libero Ajello cung cấp thông qua Thư viện Hình ảnh Y tế Công cộng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

Các triệu chứng phổ biến nhất liên quan đến phổi – ho, sốt, ớn lạnh, đau ngực, suy nhược, chán ăn, và giảm cân – không đặc hiệu và có thể giống với bệnh lao hoặc viêm phổi. Tràn dịch màng phổi cũng có thể xảy ra. Áp xe não di căn, xảy ra trong 30 đến 50% trường hợp, thường gây đau đầu nghiêm trọng và bất thường thần kinh trung ương. Nhiễm trùng có thể là cấp tính, bán cấp tính hoặc mãn tính.

Áp xe da hoặc dưới da xảy ra thường xuyên, đôi khi như là đường vào. Chúng có thể xuất hiện dưới dạng

Viêm mô tế bào cứng

Hội chứng viêm da gây nhiễm trùng hạch lympho

Thể actinomycetoma

Hội chứng viêm da gây nhiễm trùng hạch lympho bao gồm tổn thương viêm mủ da và hạch bạch huyết giống tổn thương do nấm sportrichum.

U nấm do actinomyces do bệnh do Nocardia bắt đầu như là một nốt, có mủ, lây lan dọc theo mô liên kết, và có thể chảy dịch qua lỗ rò.